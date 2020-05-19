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Kalecik'te de yangın paniği

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Kalecik'te de yangın paniği

Kalecik Valya mevkiinde bugün saat 14.00 sıralarında, makilik ve ardıç ağaçlarından oluşan  arazide yangın meydana geldi.  Yangına polis itfaiye, orman dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ile müdahale etti Yangın kontrol altına alındı

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