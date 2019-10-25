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Kalecik bölgesine yeni bir askeri tesis için izin verildi

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Kalecik bölgesinde yeni bir askeri tesis oluşturulması için gerekli izinlerin verildiği bilgisini aldıklarını kaydeden Cafer Gürcafer, “Kalecik bölgesinde böyle bir tesise izin verilmesi İmar Planı’nı tümden çöpe atmakla eş anlamlıdır" dedi

Kalecik bölgesine yeni bir askeri tesis için izin verildi
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, İskele, Mağusa, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın ekonomik ve sosyal kalkınmaya hizmet edebilmesi, bölgenin turizm bölgesi olabilmesi için askeri tesislerin daha uygun yere taşınması gerektiğini kaydetti.

Gürcafer, “Savunma ve güvenlik açısından birtakım ihtiyaçlar doğabilir ancak bu gibi durumlarda en doğru yerin tespit edilmesinde KKTC makamlarının yardımcı ve yönlendirici olmasını bekliyoruz” dedi.

Kalecik bölgesinde yeni bir askeri tesis oluşturulması için gerekli izinlerin verildiği bilgisini aldıklarını kaydeden Cafer Gürcafer, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“BU İZNİN VERİLMESİ İMAR PLANI’NI TÜMDEN ÇÖPE ATMAKLA EŞ ANLAMLI”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, şu değerlendirmede bulundu:

“Kalecik bölgesinde böyle bir tesise izin verilmesi İmar Planı’nı tümden çöpe atmakla eş anlamlıdır. Bu, bir yıldır bu planın hazırlanması için emek harcamış, ortaya görüş koymuş tüm insanlara karşı saygısızlıktır. Bölgenin planlanması için var olan heyecanı bitirmektir. Bu eylem siyasete olan inancın daha da azalmasını beraberinde getirecektir.

Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini, söz konusu askeri tesisin ihtiyaç duyulan yatırım ortamı için ekonomiyi olumsuz etkilemeyecek daha uygun bir bölgede yer tespiti yapılarak oraya kaydırılmasını beklemekteyiz.”

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