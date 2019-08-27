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Kalbine yenildi

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Böbrek nakli olan 55 yaşındaki Nabi Aşık, ameliyatın ardından kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti

Kalbine yenildi
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Yüksek tansiyona bağlı geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ve organları bağışlanan 47 yaşındaki Celal Öztürk’ün böbreklerini alan 55 yaşındaki Nabi Aşık, ameliyatın ardından önceki gece yarısı ‘Kalp yetmezliği’ sonucu hayatını kaybetti.

2 yıldır diyaliz hastası olan ve hipertansiyonu olduğu öğrenilen Âşık’ın geçtiğimiz yıllarda ‘anjiyo’ olduğu öğrenildi.

Beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden 55 yaşındaki Nabi Aşık’ın ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Aşık’ın cenazesi dün ikindi namazından sonra defnedildi.

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