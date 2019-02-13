Kalavaç, Ayşe ninesine ağlıyor

Kıbrıs’ın tarih kokan köyü Kalavaç'ın simgelerinden 1923 doğumlu Ayşe Cangül hayatını kaybetti

Ülkemizin doğal yaşamı ve buram buram Kıbrıs kültürü kokan köylerinden biri olarak bilinen Kalavaç köyü, Ayşe ninesine ağlıyor.

Kalavaç köyünde Kıbrıs Kültürüne dair her çeşit işleri yapan ve çeşitli kültürel malzemeleri olan 96 yaşındaki Ayşe Cangül dün hayatını kaybetti.

1923 doğumlu olan Ayşe nine bölgeyi ziyarete gelen birçok kişinin ilgi odağıydı.

Osmanlı'dan beri geleneksel Kıbrıs Türk kültürünü koruyan Kalavaç'taki tek katlı taştan ve iç avlulu evinde tüm gelenleri güler yüzü, esprileri, manileri ve konukseverliğiyle karşılayan Ayşe nine, köy yaşamına dair örnekleri de kâh dokuma tezgâhı, kâh ağaç kütükleriyle yanan ocaktaki tenceresi, kâh iplik eğirme düzeneğinin başında uygulamalı olarak içtenlik ve zevkle sunardı meraklılarına.