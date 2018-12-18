Kahreden ölüm

Yayla köyünde ikamet eden ve bir süre önce beyin tümörü teşhisi konulan 12 yaşındaki Ali Şenbardak hayatını kaybetti. Küçük Ali’nin annesi de iki yıl önce beyin kanseri sebebiyle yaşamını yitirmişti

Yayla köyünde ikamet eden ve bir süre önce beyin sapı tümörü teşhisi konulan 12 yaşındaki Ali Şenbardak hayatını kaybetti.

Küçük Ali, tümör teşhisi ile Türkiye’de tedavi görmüş ve Kasım ayında Lefkoşa Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’nde tedavisine devam ediliyordu.

Bir dönem sosyal medyadan bu zorlu süreçte Ali için duyarlı vatandaşlara yardım çağrısında da bulunulmuştu.

Küçük Ali, beyin kanseri sebebiyle iki yıl önce de annesini kaybetmişti.

TED Kuzey Kıbrıs Kolejini tam burslu kazanan ve çok başarılı ve çok zeki bir öğrenci olan Ali Şenbardak, hastalığından dolayı okuluna davam edememişti.

İki çocuk babası olan polis memuru Cengiz Topel Şenbardak tek bir maaşla hem lisede okuyan kızının okul masraflarına hem de Ali’nin tedavi sürecindeki masraflara yetişemediği için yardım çağrısı yapmıştı.