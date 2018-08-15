14 Ağustos 1974’te Haspolat’ta şehit düşenler törenle anıldı. Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye’ye, “Baskılara diren, boyun eğme, KKTC seninle, seninle olmaya devam edecek” diyerek seslendi

14 Ağustos 1974’te Haspolat’ta şehit düşenler, Haspolat Şehitliği’nde dün düzenlenen törenle anıldı.

Törene katılanlara Haspolat Muhtarlığı’nda izaz-ı ikramda bulunuldu.

Töreni takdim eden Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Sekreteri Çetin Serez, Haspolat bölgesinde yaşayan Kıbrıslı Türklerin yaşamına ve hürriyetine göz koyan Rum-Yunan ikilisine karşı savaşan askerlerin 14 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nda şehit düştüğünü, bugün de burada şehit düşen 15 şehidi anmak için toplandıklarını söyledi.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, törendeki konuşmasında Kıbrıs’ın sadece Kıbrıslı Türklerin değil, Türk milletinin milli davası olduğunu söyleyerek, uluslararası aktörlerin Kıbrıs’ta, Türk milleti üzerinden oyun oynamaya çalıştığını söyledi.

Anavatanla yavru vatanın etle tırnak gibi olduğunu da belirten Töre, Türkiye’ye, “Baskılara diren, boyun eğme, KKTC seninle, seninle olmaya devam edecek” diyerek seslendi.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Zorlu Töre, “Guterres çerçevesi Türk ordusunu adadan çıkarma, bizden daha çok toprak isteme çerçevedir” değerlendirmesinde bulundu.

Guterres çerçevesinde Annan Planı’ndaki haritayı kabul etmek olduğunu da söyleyen Töre, “Annan Planı’ndaki haritayı kabul etmek Haspolat’ı yeniden Miyamilya yapmak demektir. Biz böyle barışı kabul etmeyiz” dedi.

Töre, “Şu an barış içinde yaşıyoruz, güvenliğimiz var. Kahraman Türk ordusu asla buradan gitmeyecek” vurgusunda bulundu.

Anma töreninde konuşan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, “Şehitler sayesinde bugün bir devlete sahip olduk. Bu devleti yaşatmak bizim boyumuzun borcudur. Artık 1974’e geri dönülemez” dedi.

Bu toprakların şehit kanıyla sulandığını ve toprak yapıldığını belirten Bayar, “Biz bu vatanı sonsuza kadar savunacağız. Bunun sözünü verdik” şeklinde konuştu.

Kıbrıs konusuna da değinen ve Guterres çerçevesine işaret eden Bayar, “44 yıl geçmesine rağmen Rumlarla Yunanlılar Enosis hayalinden vazgeçmedi, Kıbrıslı Türklere düşmanlığını her vesilede ortaya koydu” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk Barış Harekatı Gaziler Derneği Genel Başkanı Adil Çümen, 20 Temmuz Barış Harekatı’na Bolu Komando Tugayından katıldığını belirterek, yaşadıklarını anlattı.

Daha harekatın ilk gecesinden bölüklerinden 10 şehit verdiklerini belirten Çümen, “Bu vatan toprakları kolay alınmadı. Kıbrıslı mücahidi, Kıbrıs Türkü yıllar boyu mücadele verdi. Türk bayrağını yere indirmedi. Biz de 20 Temmuz sabahı Kıbrıs’a akın akın indik. Kucaklaştık ve omuz omuza savaştık. Bu topraklar kanla terle vatan yaptık. Asla geri vermeyiz. Herkes bunu böyle bilsin” dedi.

