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Kadınlardan vicdani retçilere karşı eylem

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Bir grup kadın, vicdani ret kararı alanlara karşı eylem yaptı ve Asal Şube’ye askerlik başvurusunda bulundu.

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Kadınlardan vicdani retçilere karşı eylem
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“Her Şey Vatan İçin”, “Vatan Sana Canım Feda”, “Esas Olan Vatansa, Gerisi Teferruattır” ve “Bizim Vicdanımız Reddetmiyor” dövizleri taşıyan kadınlar başvuru öncesinde basına açıklama yaptı.

Şeniz Arıkan Mumcu, grup adına yaptığı açıklamada, vatanı böldürmemek ve devleti yaşatmak adına askerliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Yıllar önce ortaokul ve liseye giden gençlerin TMT’yi kurarak, kurtuluş mücadelesi verdiklerine işaret eden Mumcu, devletin çocuklara bırakılacak yegâne miras olduğunu söyledi. Mumcu, “Askerliği reddeden arkadaşları bizler de reddediyoruz” ifadesini kullandı.

Kadınlar daha sonra Asal Şube’ye girerek, başvuru işlemlerini tamamladı.

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