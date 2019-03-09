Kadınlar Birliği üyeleri Lefkoşa’da buluştu

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Lefkoşa Merit Otel’de bir araya geldi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Gülten Feridun ve Yönetim Kurulu üyeleri ile kadın üyeler geçtiğimiz Perşembe akşamı Lefkoşa Merit Otel’de bir araya geldi.

Gecede konuşma yapan Birlik Başkanı Gülten Feridun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, Türkiye’den konuklarla birlikte kutlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Şube Başkanı Halide Tunceri ise, Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelmenin mutluluğunu paylaştıklarını dile getirerek, kadın üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğine ve kadına şiddetin asla kabul edilmediğine vurgu yaptı.

Tunceri “8 Mart tarihinde bir araya gelmemizin sebeplerinin en başında, aramızdaki sevgi ve saygı bağını pekiştirmek, dayanışmamızı artırmak, insan hak ve hukuku çerçevesinde kadınların haklarını ilelebet savunacağımızı teyit etmektir” dedi.

Konuşmalar sonrasında sahne alan Kadıköy Belediyesi’ne bağlı Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Klasik Türk Sanat Müziği Korosu da geceye renk kattı.