Kadınlar Birliği öğretmenleri unutmadı

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Girne’deki bir otelde düzenledikleri yemekte hem Öğretmenler Günü’nü kutladı

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez yönetim kurulu, Girne’deki bir otelde düzenledikleri yemekte hem Öğretmenler Günü’nü kutladı, hem de geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda, yönetim kuruluna katılan yeni üyelerine Kadınlar Birliği’nin rozeti takıldı.

Yemekte bir konuşma yapan 2. Başkan Halide Tunceri, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin yıllar içinde olduğu gibi, bundan sonra da yoluna emin adımlarla ve daha da güçlü yürüyeceğini ifade ederek kadının toplumdaki yerine vurgu yaptı.



Çok kalabalık bir katılımla gerçekleşen yemekte 2. Başkan Halide Tunceri , öğretmenliğin önce iyi insan yetiştirmek, sonra bilgi ile donatmak olduğuna vurgu yaparak, salonda bulunan bütün öğretmenleri, Atatürk’ün öğretmenleri, cumhuriyet kadınları, yeni nesillerin emanetçileri diyerek sahneye davet etti.

Çiçeklerle sahneye alınan öğretmenler, kendilerini tanıtarak salonda bir duygu seli yaşanmasına neden oldular.

Daha sonra hep birlikte ''öğretmen okulları marşı'' söylenerek ‘Öğretmenler Günü Kutlu Olsun’ yazılı pasta kesildi.