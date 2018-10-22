Kadın ve çocuk hakları konuşuldu

Cumhurbaşkanlığı’nda kadın ve çocuk haklarının korunup geliştirilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar konuşuldu



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın eşi Rana Uluçay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri ve kadın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı’nda, kadın ve çocuk haklarının korunup geliştirilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar gündemiyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Meral Akıncı, konuklarıyla, KKTC’de kadın ve çocuk haklarının korunup geliştirilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Her iki konuyla ilgili yasalar ve Cumhuriyet Meclisi gündemindeki bu konulardaki yasa tasarıları ile yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, Meral Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın eşi Rana Uluçay ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri ile birlikte UBP Milletvekilleri Resmiye Canaltay ile İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekilleri Doğuş Derya, Fazilet Özdenefe, Sıla Usar İncirli, HP Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu ile Jale Refik Rogers yer aldı.

Açıklamada, kadın ve çocuk haklarıyla ilgili çalışmalara katkı yapmak acıyla başlatılan toplantıların önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.

