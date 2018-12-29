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Kadın sığınma evine anlamlı bağış

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“Fetine'yi Ararken” belgeselinin geliri, LTB bünyesinde faaliyet gösteren kadın sığınma evine bağışlandı

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Kadın sığınma evine anlamlı bağış
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Kıbrıs’ta 1930'lu yıllarda Araplara satılan 14 yaşındaki bir kızın izinin sürüldüğü “Fetine'yi Ararken” belgeselinin geliri, Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ülkedeki tek kadın sığınma evine bağışlandı.

Açıklamada, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü çerçevesinde FEMA iş birliğinde Mağusa’daki Gençlik Merkezi’nde ve Girne’deki Leymosun Kültür Evi’nde gerçekleştirilen gösterimlerde elde edilen gelir ile filmin 25 Kasım’daki sinema seanslarının gelirinin LTB Kadın Sığınma Evi’ne bağışlandığı belirtildi. 
Yönetmen Yeliz Şükrü kabulde yaptığı konuşmada, zor durumda olan kadınlara bir nevi katkıda bulunmuş olmayı umut ettiklerini belirtti.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı da çok fazla aydınlatılamayan ve hakkında çok da fazla çalışma yapılmayan bir konuyla toplumun yüzleşmesini sağladıkları için tüm film ekibine teşekkür etti. 

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