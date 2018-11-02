Kadın katili yakalandı

Gönyeli'de geçtiğimiz gün cinayete kurban giden Gülbahar Ulutan’ın zanlısı Fatih Çıkrıkçı tutuklandı.

Gönyeli’de 31 Ekim’de meydana gelen kadın cinayetiyle ilgili olarak aranan Fatih Çıkrıkçı tutuklandı. Alayköy yakınlarında ele geçirilen Çıkrıkçı’nın Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğü ve sorgulanmasına başladığı öğrenildi.