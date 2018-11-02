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Kadın katili yakalandı

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Gönyeli'de geçtiğimiz gün cinayete kurban giden Gülbahar Ulutan’ın zanlısı Fatih Çıkrıkçı tutuklandı.

Kadın katili yakalandı
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Gönyeli’de 31 Ekim’de meydana gelen kadın cinayetiyle ilgili olarak aranan Fatih Çıkrıkçı tutuklandı. Alayköy yakınlarında ele geçirilen Çıkrıkçı’nın Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğü ve sorgulanmasına başladığı öğrenildi.

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