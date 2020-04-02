Kaderin böylesi

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk Kamil Ahmet’in geçtiğimiz hafta korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından bu kez Kamil Ahmet’in oğlu Ahmet Kamil dün korona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk Kamil Ahmet’in geçtiğimiz hafta korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından bu kez Kamil Ahmet’in oğlu Ahmet Kamil dün sabah korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

1957 doğumlu, 63 yaşındaki Ahmet Kamil’in kalp krizinden öldüğü, aynı zamanda Covid-19 tedavi gördüğü öğrenildi. Baba mesleği ayakkabıcılığı sürdüren Ahmet Kamil’in ölümü, İngiltere’deki Kıbrıslı toplumunu yasa boğdu.

Ahmet Kamil’in Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybetmesi sosyal medya üzerinden şu şekilde duyuruldu:

“ÇOK ACI HABER: Ahmet Kamil’i kaybettik.

Tüm dünyayı saran Koronavirüs hastalığı, bu sabah Ahmet Kâmil arkadaşımızı da aramızdan aldı. Geçen hafta kaybettiğimiz Kâmil Ahmet’in oğlu olan Ahmet Kamil’in tüm ailesi ve dostlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun.”

Londra’daki Kıbrıslı Türk toplumun en büyüklerinden olan 87 yaşındaki Kamil Ahmet ise 24 Mart sabahı tedavi gördüğü hastanede koronovirüsten dolayı yaşamını kaybetmişti.

Kıbrıs’ta 1950’lerde TMT’nin ölüm listesinde yer aldığı için Londra’ya göçen Kamil Ahmet’in ardından acı haberin bu kez oğlundan gelmesi, hem aileyi hem sevenlerini tarifsiz acıya boğdu.