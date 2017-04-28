Kaçırılan kız ile ilgili 4 tutuklu

Kıbrıs Rum polisi, 4 yaşındaki Marie Eleni Grimsrud kaçırılması ile ilgili üç Kıbrıslı Rum ve 1 Suriye vatandaşını tutukladı

Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa'da dün sabah saatlerinde maskeli kişiler tarafından kaçırılan 4 yaşındaki Marie Eleni Grimsrud ile ilgili tutuklamalar oldu. Kıbrıs Rum polisi, 4 yaşındaki Marie Eleni Grimsrud kaçırılması ile ilgili üç Kıbrıslı Rum ve 1 Suriye vatandaşını tutukladı.Yaşları 33 ile 47 arasında değişen ve hepsi de erkek olan şahıslar bugün Güney Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Cyprus Mail'in haberine göre tutukluların soruşturması devam ediyor.Diğer yandan Kıbrıs Rum polisi, Marie Eleni Grimsrud'un kaçırılmasını azmettirdiğine inanılan 49 yaşındaki baba Torkel Grimsrud hakkında tutuklama emri çıkarttı. Kıbrıs Rum polis sözcüsü, duruma göre uluslararası veya Avrupa tutuklama emri çıkartılabileceğini ifade etti.