Kaçak geçişi alışkanlık ettiler

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçmek isterken askerler tarafından yakalanan Tevfik Kaya’nın, 2002 ve 2003 yıllarında da aynı suçları işlediği belirlendi

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken suçüstü yakalanan zanlılar Tevfik Kaya ve Ali Tokay dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Aytan Özoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Özoğlu, 19 Ekim tarihinde saat 23.50 raddelerinde Lefkoşa da birinci derece askeri yasak bölge olan Yiğitler Burcu Bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen zanlılar Tevfik Kaya ve Ali Tokay’ın görevli askerler tarafından tespit edildiğini ve tutuklandığını söyledi. Polis tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verdiklerini ve Güney Kıbrıs’a çalışmak maksadı ile gitmeye çalıştıkları itirafında bulunduğunu aktardı. Polis, zanlı Tevfik Kaya’nın 2002 yılında yine Yiğitler Burcu Bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçtiğini, 2003 yılında Mağusa’da yine askeri yasak bölgeyi ihlal edip, KKTC’ye geçtiğini belirtti. Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar yoksul olduklarını ve bakmakla yükümlü aileleri olduğunu belirtip ülkelerine gönderilmelerini talep ettiler.

Huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.