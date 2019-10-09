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Kaçak elektrik kullananlara sıkı takip

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), kaçak elektrik kullanımını tespit edip önlemek amacıyla yeni bir birim kurdu.

Kaçak elektrik kullananlara sıkı takip
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Kısa adı AMM (Automatic Meter Management System) olan Sayaç Yönetim Merkezi aracılığı ile kaçak kullanımlar artık merkezden tespit edilip bu amaçla oluşturulan ekiplere iletilecek.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, oluşturulan birim göreve başlar başlamaz ilk tespitini Küçük Kaymaklı’da ikamet eden C.İ’nin ikametgahındaki sayaç için yaptı. 
Sayaç Yönetim Merkezi’nde yazılım desteği ile saptanan kaçak kullanım, arazideki ekiplere bildirildi. 
Polisler refakatinde kontrole giden KIB-TEK teknisyenleri, söz konusu sayacın elektrik kablolarına konan anahtar ile bay pas edildiğini ve sayaçtan geçirilmeden elektrik kullanıldığını tespit etti. 
Kaçak elektrik kullandığı suç üstü tespit edilen tüketici hakkında yasal işlem başlatıldı.
Açıklamada, kısa bir süre önce oluşturulan yeni Yönetim Kurulu’nun işi sıkı tutmakta kararlı olduğu ve kayıp-kaçak oranının sıkı takip ile daha da düşürülmesi için Kurum içerisinde seferberlik başlattığı kaydedildi. 
 

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