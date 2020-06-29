YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, önceki gün Tuzla’da bir hayvan üreticisinin elinde kalan sütle köy meydanında süt banyo yapmasına, üreticinin düştüğü duruma dikkat çekti.

Arıklı, rekabet edebilirlikte KKTC’nin her gün daha aşağı sıralara düştüğünü belirten Arıklı, 2’nci ekonomik paketin jet krizi gündeminin değiştirilmesi için alelacele açıklandığını savundu.

Arıklı, kaynağın nerden bulunacağının açıklanmadığını belirterek, “Kabus dolu günler bizi bekliyor” dedi.

2’nci ekonomik paketi eleştiren Arıklı, işten durdurmaların yakın zamanda başlayacağını kaydederek, sektörlerin içinde bulunduğu duruma dikkat çekti.

Arıklı, “Turist gelmiyor, öğrenci gelmiyor. On binlerce iş yeri kapılarını kapamakla karşı karşıya. Tedbiriniz var mı? 1 Temmuz tartışması var. Ekonomi ve sağlık arasında sıkıştık kaldık. Ülkeyi yaz poz tahtası haline getirdiniz. Karar almadan paydaşlarla da görüşünüz. Bir kararı aldınız, sonra niye değiştiriyorsunuz?” şeklinde konuştu.