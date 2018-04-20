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Kabineyi çocuklar devraldı

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Kısa süreliğine bakanların koltuğuna oturan çocuklar, hayalleri ve beklentileri için icraat istedi

Kabineyi çocuklar devraldı
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Bakanlar Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrencilerden oluşan bir heyeti ağırladı.

KKTC genelindeki 26 okuldan öğrencinin bulunduğu heyet Başbakanlığa giderek Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.
Kısa süreliğine bakanların koltuğuna oturan çocuklar, hayalleri ve beklentileri için icraat istedi. Başbakan koltuğuna oturan Elif Yıltan’ın “Eğitim müfredatı azaltılsın” talimatı kabinenin yeni üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.
Başbakan koltuğuna oturan Eylül Yıltan, kabinenin 10 yeni üyesine ülke sorunlarıyla ilgili değerlendirmelerini sordu, önerilerini istedi. Arkalarında duran bakanlardan aldıkları ipuçlarını önlerindeki kağıtlara yazan çocuk bakanlar Başbakana taleplerini iletti. 
Bakanlar Kurulu’nun gündeme damga vuran öneriyse Başbakan Eylül Yıltan’ndan geldi. Eğitim Bakanı Sümer Kurukafa’ya, “Eğitim müfredatını azaltın” talimatı veren Başbakan alkışlandı.
Genç bakanların Bakanlar Kurulu’nun gündemine taşıdığı konular arasında trafik de vardı.
Çocuk bakanlar, koltuklarını kısa süreliğine devraldıkları bakanların kulaklarına fısıldadığı ipuçlarıyla dövizdeki yükselişe önlem, eşit gelir paylaşımı, özel sektörde sendikalaşma, ekonominin kayıt altına alınması, elektrikli araçların trafikte yaygınlaşması, turist sayısının artırılması, yeni havalimanı, liman ve hastane yapılması, yeni bir hava yolu şirketi kurulması, KKTC’nin yurt dışında daha fazla temsil edilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, güneş gibi doğal enerji kaynaklarından yararlanılması ve yolların tamiri için talimatlar verdi.
Bakanların ve Başbakanın taleplerinin ardından gözler Maliye Bakanına çevrildi.
Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “Herkes bizden para istiyor, dikkat et” diyerek koltuğunu bıraktığı Sayar’ı uyardı.
Hatice Ceren Sayar, Bakanlar Kurulu toplantısını önemli bir mesajla tamamladı. Sayar, söz konusu taleplerin ancak güçlü bir bütçeyle karşılanabileceğini, bunun için de her vatandaşın vergisini ödemesi gerektiğini belirtti.
Bakan koltuklarına oturan çocuklara seslenen Serdar Denktaş ise, tüm uğraşın taleplerin yerine getirilebileceği güçlü devlet yapısına ulaşılması için verildiğini kaydetti.
Gün anısına Başbakan Tufan Erhürman’a çiçek, çocuklara da hediye takdim edildi. Küçük bakanlar kısa süreliğine devraldıkları koltukları teslim ederek Başbakanlıktan ayrıldı.
 

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