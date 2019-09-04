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K-Pet’te grev

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Petrol-İş Sendikası, taşeron işçi çalıştırıldığı gerekçesiyle dün Kıbrıs Türk Petrolleri tesislerinde ve Ercan’da grev yaptı

K-Pet’te grev
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Petrol-İş Sendikası, taşeron işçi çalıştırıldığı gerekçesiyle dün Kıbrıs Türk Petrolleri tesislerinde ve Ercan Havaalanı’nda bir saatlik uyarı grevi yaptı.
Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.’de örgütlü olan Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Petrol-İş Sendikası, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
“İşveren tutumunu değiştirmeze süresiz grev gündeme gelecek” denilen açıklamada, sendikanın yazılı ve sözlü uyarılarına rağmen işverenin Toplu İş Sözleşmesi’ne aykırı hareket ederek önceki gün itibarıyla tesiste taşeron işçi çalıştırmaya başladığı savunuldu. 
Sendika, işverenin bu tutumunu değiştirmemesi halinde süresiz grevin de gündeme geleceğini duyurdu.

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