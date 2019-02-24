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İzmir’de ataşelik görevi Pekdoğan’ın

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İzmir’de ataşelik görevi Pekdoğan’ın
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Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü'nde Eğitim Hizmetleri Sınıfı 1. Derece Eğitim-Öğretim Uzmanı olarak görev yapan Hüsniye Şebnem Pekdoğan'ı, KKTC İzmir Başkonsolosluğu Eğitim-Kültür Ataşesi olarak atadı.
Atama, 25 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.
 

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