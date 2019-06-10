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İzinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı

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Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün önceki akşam düzenlediği huzur operasyonunda izinsiz ikamet ettikleri belirlenen biri Hindistan, biri Pakistan ve dördü ise Türkiye uyruklu toplam 6 kişi tutuklandı

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İzinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün önceki akşam düzenlediği huzur operasyonunda izinsiz ikamet ettikleri belirlenen 6 kişi tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru İzlem Civisilli, zanlıların Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda zanlılar Sena Ram (E-55-Hindistan),  Qaıser Amnan (E-32-Pakistan), Hikmet Ak (E-35-TC) , Mahmut Aslan (E-38-TC),  Hüseyin Şişlioğlu (E-45-TC) ve Mehmet Baburhan’ın (E-45-TC) KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini ve suçüstü tutuklandıklarını anlattı. Polis, tahkikatın yeni başladığını, zanlıların ikamet adreslerinin ve KKTC’de bulunma amaçlarının araştırılacağını söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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