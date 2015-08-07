İzgü Beyar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Dün sabah hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs'ın tanınmış çocuk diş hekimlerinden İzgü Beyar bugün son yolculuğuna uğurlandı. Son yolculuğunda sevenleri tarafından yalnız bırakılmayan İzgü Beyar, Lefkoşa...

Dün sabah hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs'ın tanınmış çocuk diş hekimlerinden İzgü Beyar bugün son yolculuğuna uğurlandı. Son yolculuğunda sevenleri tarafından yalnız bırakılmayan İzgü Beyar, Lefkoşa kabristanlığına defnedildi.

Yüzlerce çocuğun diş ve ağız sağlığı yıllarca ondan soruldu. Doktor değil, “İzgü amca” olarak anıldı. Yüzlerce minik yürek, İzgü amcasına ağladı. 45 yaşındaki İzgü Beyar’ın ölümünün duyulması ile yakınları Beyar’ın kayınvalidesinin Lefkoşa’daki evine akın etti. Duydukları habere inanmak istemeyen yakınları yasa boğuldu. Beyar evli ve 2 çocuk babasıydı. Beyar, bugün öğlen İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.









İzgü Beyar’ın ölümü, doktor camiası arasında büyük üzüntü yarattı. Beyar’ın yaşama yeniden döndürülmesi için büyük çaba harcayan meslektaşları başarılı olamadı.







Meslektaşı Dr. Gülgün Vaiz’in sözleri ise meslektaşlarının tamamının duygularına tercüman oldu: “Her ölüm erken ölümdür. Ama seninki gerçekten çok zamansız arkadaşım.Yüreğimiz yandı. Doktorlar ve sağlık çalışanları sırat köprüsünde yaşayanlar, bir kez daha acı ve derin üzüntüyle sarsıldık, deprem yaşadık. İnsan sevdiklerinin kaçını kaybederse o kadar ölürmüş. Bu kaçıncı ölüşümüz?.. Tanrı’dan sevdiklerine, tüm ailesine, meslektaşlarına, topluma başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız İzgü.”