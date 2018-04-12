TRT 23 Nisan Çocuk Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek olan Hamitköy Dr. İlkokul öğrencileri, devlet büyüklerini ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bu yıl 40.sı düzenlenen TRT 23 Nisan Çocuk Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek olan Hamitköy Dr.Fazıl Küçük İlkokulu ekibini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleştirilen kabulde konuşan okul öğretmeni ve kafile başkanı Ersin Tünay, festival hakkında bilgiler vererek, özelde okullarını ve genelde de ülkeyi temsil etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, 40 ülkenin temsil edileceği festivalde KKTC’den çocukların da temsil edilmesinin önemli olduğunu vurguladı ve öğrencileri kutladı.

Uluçay çocuklara hitap ederek: “Gururlandık , mutlu olduk. Daha da mutlu olacağız. Gelecek sizin, ülke de sizin...İyi temsil edin ve mutlu dönün” dedi.

Öte yandan Başbakan Tufan Erhürman, bu yıl 40.sı düzenlenen TRT 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği’nde KKTC’yi temsil edecek olan Hamitköy Dr.Fazıl Küçük İlkokulu ekibini kabul etti.

Başbakanlıkta gerçekleşen kabulde konuşan okul öğretmeni ve kafile başkanı Ersin Tünay, bu yıl 40’ıncısı düzenlenen çocuk şenliğine katılmaktan gurur duyduklarını belirterek, festivale 40 ülkeden bin 200 çocuğun katılacağını belirtti.

14 Nisan’da İstanbul üzerinden Bursa’ya gideceklerini ve çocukların 6 gün boyunca ev sahibi okulun öğrencileriyle kalacağını ardından da Ankara’ya giderek öğretmenleri eşliğinde otelde kalacaklarını anlatan Tünay, KKTC’yi en iyi şekilde temsil etme amacında olduklarını söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman ise, kendisinin de 1982 yılında KKTC’den 23 Nisan şenliklerine ilk kez katılan ekipte yer aldığını dile getirerek, o dönemde evinde kaldığı öğrenciyle başlayan arkadaşlıklarının hala devam ettiğini vurguladı.

23 Nisan Şenlikleri’nin yıllardır devam eden ender organizasyonlardan olduğunu ifade eden Erhürman, ekibe başarılar dileyerek güzel vakit geçirmelerini ve ülkelerini başarıyla temsil etmelerini öğütledi.