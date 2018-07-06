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İthal üzüm ve şeftalide limit üstü kalıntı

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İthal ürünlerde 44 numuneden 42’si, yerli ürünlerde 23 numuneden 20'si temiz çıktı.

İthal üzüm ve şeftalide limit üstü kalıntı
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Tarım Dairesi 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerini kapsayan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 


Buna göre ithal ürünlerde 44 numuneden 42’si, yerli ürünlerde 23 numuneden 20'si temiz çıktı. 
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirildi. 
İthal ürünlerden şeftali, elma , armut, kayısı çeşitleri ,kiraz,isot,çeri domates, nektarin, buğday unu, arpa yemlik , kırmızı pul biber ve üzüm çeşitleri olmak üzere 44 numunede 42'si temiz olup sadece 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı. 

Yerli ürünlerden böğrülce, domates, molehiya, sultani üzüm, biber çeşitleri, maydanoz, hıyar, bamya, karpuz,gollandro ve kereviz olmak üzere 23 numuneden 20'si temiz olup sadece 3 numunede limit üstü kalıntı tespit edildi. 

İthal ürünlerden Kemal Palamut'a ait kırmızı üzüm yapılan laboratuvar analizinde limit üstü pestisit kalıntısı tespit edilmesinden dolayı imha edilirken, şeftali de, limit üstü pestisit kalıntısı tespit edilmesinden dolayı imha edilecek.

Yerli ürünlerden Yeşilyurt'ta Ayhan Gemikonaklı ve Remzi Poyraz'a ait sultani üzümler yapılan laboratuvar analizinde limit üstü pestisit kalıntısı tespit edilmesinden dolayı hasat geciktirme işlemi uygulanırken, bir sonraki hafta tekrar numune alınıp analiz yapılacak. 
Kuzucuk'ta Osman Çalıcıoğlu'na ait kerevizin tekrarlanan analizinde limit üstü pestisit kalıntısı tespit edilmesinden dolayı söz konusu kereviz imha edilecek. 
Geçen hafta İnönü'de Ali Kasapoğlu'na ait limit üstü tespit edilen ve hasadı durdurulan molehiyanın ikinci analizi temiz çıkması nedeniyle ürünün hasadına izin verildi

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