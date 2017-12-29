İthal ürünlerin 2 sinde, yerli ürünlerin 1 inde limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi tarafından 22-28 Aralık arasında yerli ve ithal ürünlerden alınan numunelerin üçünde limit üstü kalıntı tespit edildi.







İthal ürünlerden elma çeşitleri, pul biber, arpa (yemlik), yeşil cin biber, çeri domates, armut çeşitleri, kuru incir, kaki, Antep içi, soya fasulyesi küspesi ve cennet hurması; yerli ise domates, marul, kereviz, enginar (ihraç), limon (ihraç), pazı ve salatalık ürünlerinden alınan numuneler Avrupa Birliğine kullanılan pestisit limitleri çizelgesine göre değerlendirildi.



Geçen hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Yeşilırmak da Figen Karafistan'a ait sarma üreticinin isteği üzerine ikinci analize gerek duyulmadan imha edildi. Bu hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Çatalköy’de Ahmet Kayım'a ait pazının hasadı ise bir sonraki analize kadar durduruldu.



İthal ürünlerden ise SVS Tic. Ltd’e ait Trabzon hurması ve Nuri Ersoy'a ait elma (golden) yapılan analizde limit üstü çıkmasından dolayı menşeine iade edildi.