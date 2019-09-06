İthal ürünler temiz, verigo üzümde kalıntı

Tarım Dairesi, numune alınan 50 ithal ürünün tümünün, 11 yerli üründen de 10’unun temiz çıktığını, 3’üncü analizinde de ilaç kalıntısına rastlanan yerli ürünlerden verigo üzümün imha edildiği duyurdu.
Tarım Dairesi, 29 Ağustos –5 Eylül tarihlerini kapsayan dönemdeki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, çeri domates, armut (s.m) , nektarin, sığır süt yemi, elma çeşitleri,havuç, yeşil lolorosso, şeftali , ayçiçek küsbesi ,soya küsbesi , karpuz ve siyah üzüm olmak üzere 50 ithal üründen numune alındı; numunelerin tümü temiz çıktı.
Salatalık ,mısır ,maydanoz,bamya,marul,kabak, pazı ve verigo üzüm olmak üzere 11 yerli üründen de numune alındı. 10'u temiz çıkan numunelerin 1’inde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
Buna göre, 3’üncü numunede de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Ahmet Büyükbaş'ın Alsancak’taki verigo üzümleri imha edildi.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|
2
|
M.Hacı Ali Ltd
|
İthal
|
Soya Fasulyesi Küsbesi
|
Temiz
|
3
|
HNG Tar. Ve Dep.
|
İthal
|
Soya Fasulyesi Küsbesi
|
Temiz
|
4
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
5
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
6
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
7
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
8
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
9
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
10
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
11
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
12
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
13
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
14
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
15
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Lolorosso
|
Temiz
|
16
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Lolorosso
|
Temiz
|
17
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
18
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
19
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
20
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
21
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
22
|
Alka-Er Trd. Ltd.
|
İthal
|
Karpuz
|
Temiz
|
23
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
24
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
25
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
26
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
27
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
28
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
29
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
30
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
31
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
32
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
33
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
34
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
35
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
36
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
37
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
38
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
39
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
40
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
41
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
42
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
43
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
44
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
45
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır süt Yemi 19
|
Temiz
|
46
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
47
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
48
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
49
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
50
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
51
|
Nurettin Bayır
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
52
|
Murat Dağtekin
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
53
|
Mehmet Sepetçi
|
Mağusa
|
Mısır
|
Temiz
|
54
|
Muhittin Toprak
|
Mağusa
|
Mısır
|
Temiz
|
55
|
Özden Fidaner
|
Mağusa
|
Maydanoz
|
Temiz
|
56
|
Özden Fidaner
|
Mağusa
|
Pazı
|
Temiz
|
57
|
Ahmet Büyükbaş
|
Alsancak
|
Verigo Üzüm
|
İmha
|
58
|
Ahmet Uzun
|
Ozanköy
|
Bamya
|
Temiz
|
59
|
Ahmet Kayım
|
Ozanköy
|
Marul
|
Temiz
|
60
|
Ahmet Uzun
|
Ozanköy
|
Salatalık
|
Temiz
|
61
|
Ahmet Kayım
|
Ozanköy
|
Kabak
|
Temiz