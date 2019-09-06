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İthal ürünler temiz, verigo üzümde kalıntı

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İthal ürünler temiz, verigo üzümde kalıntı
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Tarım Dairesi, numune alınan 50 ithal ürünün tümünün, 11 yerli üründen de 10’unun temiz çıktığını, 3’üncü analizinde de ilaç kalıntısına rastlanan yerli ürünlerden verigo üzümün imha edildiği duyurdu.

Tarım Dairesi, 29 Ağustos –5 Eylül tarihlerini kapsayan dönemdeki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, çeri domates, armut (s.m) , nektarin, sığır süt yemi, elma çeşitleri,havuç, yeşil lolorosso, şeftali , ayçiçek küsbesi ,soya küsbesi , karpuz ve siyah üzüm olmak üzere 50 ithal üründen numune alındı; numunelerin tümü temiz çıktı.

Salatalık ,mısır ,maydanoz,bamya,marul,kabak, pazı ve verigo üzüm olmak üzere 11 yerli üründen de numune alındı. 10'u temiz çıkan numunelerin 1’inde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Buna göre, 3’üncü numunede de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Ahmet Büyükbaş'ın Alsancak’taki verigo üzümleri imha  edildi.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Nej Grain  Ltd.

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

2

M.Hacı Ali Ltd

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

3

HNG Tar. Ve Dep.

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

5

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

9

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

10

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

11

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

12

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

13

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

14

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

15

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Lolorosso

Temiz

16

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Lolorosso

Temiz

17

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

19

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

20

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

21

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

22

Alka-Er Trd. Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

23

Halil Kasap Paz.

İthal

Havuç

Temiz

24

Halil Kasap Paz.

İthal

Nektarin

Temiz

25

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

26

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

27

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

28

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

29

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

30

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

31

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

32

Erkan Gök

İthal

Havuç

Temiz

33

Erkan Gök

İthal

Şeftali

Temiz

34

Erkan Gök

İthal

Elma(Gala)

Temiz

35

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

36

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

37

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

38

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

39

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

40

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

41

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

42

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

43

SVS Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

44

SVS Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

45

TÜK

İthal

Sığır süt Yemi 19

Temiz

46

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

47

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

48

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

49

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

50

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

51

Nurettin Bayır

Mağusa

Salatalık

Temiz

52

Murat Dağtekin

Mağusa

Salatalık

Temiz

53

Mehmet Sepetçi

Mağusa

Mısır

Temiz

54

Muhittin Toprak

Mağusa

Mısır

Temiz

55

Özden Fidaner

Mağusa

Maydanoz

Temiz

56

Özden Fidaner

Mağusa

Pazı

Temiz

57

Ahmet Büyükbaş

Alsancak

Verigo Üzüm

İmha

58

Ahmet Uzun

Ozanköy

Bamya

Temiz

59

Ahmet Kayım

Ozanköy

Marul

Temiz

60

Ahmet Uzun

Ozanköy

Salatalık

Temiz

61

Ahmet Kayım

Ozanköy

Kabak

Temiz

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