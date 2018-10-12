İthal patateste mantar hastalığı

Tarım Dairesi, Patates Üreticileri Birliği Kooperatifi’nin ithal izni ile ithal edilen, sağlık sertifikası da bulunan yemeklik patateslerde mantari hastalık tespit edildiğini açıkladı.

Tarım Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, patateste tespit edilen mantari hastalığın, patates yumrularının önemli bir hastalığı olup bitkisel üretimde ekonomik kayıplara neden olabildiği ancak hastalığın insan veya hayvanlar üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye neden olmadığı kaydedildi.

Gerekli tedbirlerin alındığı, dağıtımı ve satışı durdurulduğu kaydedilen açıklamada, “Ülkemize menşeinden temin edilen sağlık sertifikası ile getirilmişti. Sertifikada hastalıktan ari olduğu belirtilmişti” denildi