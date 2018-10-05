İthal lloroso marul ve yerli narda limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi tarafından yapılan gıda denetimleri neticesinde Onbaşı İşl. Ltd’e ait Lolorossodan alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün, firmanın isteği üzerine imha edilirken; Güzelyurt’ta Ümit Zeki'ye ait nardan alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Tarım Dairesi 28 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, şu sonuçlar elde edildi:
“İthal ürünlerden Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Çilek, Üzüm Çeşitleri, Iceberg Marul, İç yer fıstığı, Ayva, Fasulye Çeşitleri, Armut Çeşitleri , Ayçiçek Küsbesi, Lolorosso, Patates, Nektarin, Havuç, Cennet Meyvesi ve Kuru Kayısı olmak üzere 48 numuneden 46'sı temiz olup, sadece 2 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Yerli ürünlerden Böğrülce, Salatalık, Kapya Biber, Patlıcan, Golyandro, Turp, Kabak, Domates ve Nar olmak üzere 36 numuneden 35'i temiz olup, sadece 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadı.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
MepaşLtd ve H. M.KaracaTrd. Ltd
|
İthal
|
İç Yer Fıstığı
|
Temiz
|
2
|
MepaşLtd ve H. M.KaracaTrd. Ltd
|
İthal
|
Kuru Kayısı
|
Temiz
|
3
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
4
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Iceberg Marul
|
Temiz
|
5
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
6
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
7
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
8
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
9
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Sarı Fasulye
|
Temiz
|
10
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
11
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Barbunya
|
Temiz
|
12
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
13
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
14
|
Halil Kasap Paz.Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
15
|
Halil Kasap Paz.Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
16
|
Halil Kasap Paz.Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
17
|
Halil Kasap Paz.Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
18
|
Halil Kasap Paz.Ltd.
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
19
|
Nuri Ersoy Ltd
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
20
|
Nuri Ersoy Ltd
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
21
|
Nuri Ersoy Ltd
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
22
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
23
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
24
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Kırmızı
|
Temiz
|
25
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Mevlana Üzüm
|
Temiz
|
26
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
27
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Beyaz Üzüm
|
Temiz
|
28
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
29
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çilek
|
Temiz
|
30
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
31
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
32
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Lolorosso
|
İmha
|
33
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Lolorosso
|
İmha
|
34
|
Patates Üreticileri
|
İthal
|
Patates
|
Temiz
|
35
|
ÖzçağFree Port
|
İthal
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|
36
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
37
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma (Amasya)
|
Temiz
|
38
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
39
|
Nuri Ersoy
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
40
|
Nuri Ersoy
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
41
|
ORC Foods
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
42
|
ORC Foods
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
43
|
ORC Foods
|
İthal
|
Üzüm
|
Temiz
|
44
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Ayva
|
Temiz
|
45
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
46
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
47
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
48
|
A&G Sanayi
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
49
|
Engin Ekici
|
Yeşilırmak
|
Nar
|
Temiz
|
50
|
Doğan Baykur
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
51
|
Mehmet Bozer
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
52
|
Ayşe Değirmenci
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
53
|
Ali Seyhun
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
54
|
Selim Sergey
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
55
|
İbrahim İtimat
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
56
|
Turan Korucan
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
57
|
Abdullah Aktoprak
|
Taşpınar
|
Nar
|
Temiz
|
58
|
Salahi Hoca
|
Türkmenköy
|
Böğrülce
|
Temiz
|
59
|
Bayram Güccük
|
Düzce
|
Turp
|
Temiz
|
60
|
Bayram Güccük
|
Düzce
|
Golyandro
|
Temiz
|
61
|
Salahi Hoca
|
Türkmenköy
|
Domates
|
Temiz
|
62
|
Ahmet Kayım
|
Çatalköy
|
Patlıcan
|
Temiz
|
63
|
Ahmet Kayım
|
Çatalköy
|
Kabak
|
Temiz
|
64
|
Ahmet Kayım
|
Çatalköy
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
65
|
Starling
|
Alsancak
|
Kabak
|
Temiz
|
66
|
Mustafa Eker
|
Alsancak
|
Salatalık
|
Temiz
|
67
|
Kamuran Ender
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
68
|
Erkap Ltd.
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
69
|
Engin Hürsen Ltd.
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
70
|
Erkap Ltd.
|
Yayla(1)
|
Nar
|
Temiz
|
71
|
Erkap Ltd.
|
Yayla(2)
|
Nar
|
Temiz
|
72
|
Emirzade Günsel
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
73
|
Hüseyin Öztürk
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
74
|
İbrahim Mumin
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
75
|
RamadanBinatlı
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
76
|
Hakan Buda
|
Aydınköy
|
Nar
|
Temiz
|
77
|
Fehmi Eminoğlu
|
Aydınköy
|
Nar
|
Temiz
|
78
|
Gökhan Saraç
|
Aydınköy(2)
|
Nar
|
Temiz
|
79
|
Gökhan Saraç
|
Aydınköy(1)
|
Nar
|
Temiz
|
80
|
Redif Kaymakamtorunları
|
Serhatköy
|
Nar
|
Temiz
|
81
|
Fehim Ayhun
|
Zümrütköy
|
Nar
|
Temiz
|
82
|
Ümit Zeki
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Limit Üstü
|
83
|
Cemal Kılıç
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
84
|
Mehmet Sakallı
|
Haspolat
|
Nar
|
Temiz