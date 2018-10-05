İthal lloroso marul ve yerli narda limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi tarafından yapılan gıda denetimleri neticesinde Onbaşı İşl. Ltd’e ait Lolorossodan alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün, firmanın isteği üzerine imha edilirken; Güzelyurt’ta Ümit Zeki'ye ait nardan alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tarım Dairesi 28 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, şu sonuçlar elde edildi:

“İthal ürünlerden Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Çilek, Üzüm Çeşitleri, Iceberg Marul, İç yer fıstığı, Ayva, Fasulye Çeşitleri, Armut Çeşitleri , Ayçiçek Küsbesi, Lolorosso, Patates, Nektarin, Havuç, Cennet Meyvesi ve Kuru Kayısı olmak üzere 48 numuneden 46'sı temiz olup, sadece 2 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Yerli ürünlerden Böğrülce, Salatalık, Kapya Biber, Patlıcan, Golyandro, Turp, Kabak, Domates ve Nar olmak üzere 36 numuneden 35'i temiz olup, sadece 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadı.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 MepaşLtd ve H. M.KaracaTrd. Ltd İthal İç Yer Fıstığı Temiz 2 MepaşLtd ve H. M.KaracaTrd. Ltd İthal Kuru Kayısı Temiz 3 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz 4 Svs Tic. Ltd. İthal Iceberg Marul Temiz 5 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 6 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz 7 Svs Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz 8 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz 9 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sarı Fasulye Temiz 10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz 11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Barbunya Temiz 12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz 13 Nuri Ersoy Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz 14 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 15 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 16 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Havuç Temiz 17 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 18 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz 19 Nuri Ersoy Ltd İthal Elma(Golden) Temiz 20 Nuri Ersoy Ltd İthal Elma(Stk) Temiz 21 Nuri Ersoy Ltd İthal Çeri Domates Temiz 22 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 23 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 24 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Kırmızı Temiz 25 Svs Tic. Ltd. İthal Mevlana Üzüm Temiz 26 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 27 Svs Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz 28 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz 29 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çilek Temiz 30 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz 31 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 32 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso İmha 33 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso İmha 34 Patates Üreticileri İthal Patates Temiz 35 ÖzçağFree Port İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz 36 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 37 Svs Tic. Ltd. İthal Elma (Amasya) Temiz 38 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz 39 Nuri Ersoy İthal Armut(S.M) Temiz 40 Nuri Ersoy İthal Nektarin Temiz 41 ORC Foods İthal Armut(Deveci) Temiz 42 ORC Foods İthal Elma(Stk) Temiz 43 ORC Foods İthal Üzüm Temiz 44 Halil Kasap Paz. İthal Ayva Temiz 45 Halil Kasap Paz. İthal Armut(Deveci) Temiz 46 Deftera Gıda Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz 47 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 48 A&G Sanayi İthal Siyah Üzüm Temiz 49 Engin Ekici Yeşilırmak Nar Temiz 50 Doğan Baykur Bostancı Nar Temiz 51 Mehmet Bozer Bostancı Nar Temiz 52 Ayşe Değirmenci Bostancı Nar Temiz 53 Ali Seyhun Bostancı Nar Temiz 54 Selim Sergey Bostancı Nar Temiz 55 İbrahim İtimat Güzelyurt Nar Temiz 56 Turan Korucan Güzelyurt Nar Temiz 57 Abdullah Aktoprak Taşpınar Nar Temiz 58 Salahi Hoca Türkmenköy Böğrülce Temiz 59 Bayram Güccük Düzce Turp Temiz 60 Bayram Güccük Düzce Golyandro Temiz 61 Salahi Hoca Türkmenköy Domates Temiz 62 Ahmet Kayım Çatalköy Patlıcan Temiz 63 Ahmet Kayım Çatalköy Kabak Temiz 64 Ahmet Kayım Çatalköy Kapya Biber Temiz 65 Starling Alsancak Kabak Temiz 66 Mustafa Eker Alsancak Salatalık Temiz 67 Kamuran Ender Bostancı Nar Temiz 68 Erkap Ltd. Bostancı Nar Temiz 69 Engin Hürsen Ltd. Bostancı Nar Temiz 70 Erkap Ltd. Yayla(1) Nar Temiz 71 Erkap Ltd. Yayla(2) Nar Temiz 72 Emirzade Günsel Bostancı Nar Temiz 73 Hüseyin Öztürk Güzelyurt Nar Temiz 74 İbrahim Mumin Güzelyurt Nar Temiz 75 RamadanBinatlı Güzelyurt Nar Temiz 76 Hakan Buda Aydınköy Nar Temiz 77 Fehmi Eminoğlu Aydınköy Nar Temiz 78 Gökhan Saraç Aydınköy(2) Nar Temiz 79 Gökhan Saraç Aydınköy(1) Nar Temiz 80 Redif Kaymakamtorunları Serhatköy Nar Temiz 81 Fehim Ayhun Zümrütköy Nar Temiz 82 Ümit Zeki Güzelyurt Nar Limit Üstü 83 Cemal Kılıç Güzelyurt Nar Temiz 84 Mehmet Sakallı Haspolat Nar Temiz