İthal Kırmızı ve Yeşil Acı Biber'de kalıntı

Tarım Dairesi 27 Nisan-3 Mayıs 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.
İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Çilek, Havuç,Biber Çeşitleri,Soya Fasulyesi Küsbesi,Kiraz ,Üzüm,Mısır Slajı,ve Armut Çeşitleri olmak üzere 31 numunede 29'u temiz olup sadece 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.
Yerli ürünlerden Domates, Kavun, Karpuz, Fasulye, Salatalık, Brokoli ve Asma Yaprağı olmak üzere 14 Numune de 13'ü temiz olupsadece 1 numune de limit üstü kalıntıya rastlandı.
İthal Ürünlerde limit üstü çıkan SVS Tic. Ltd. ait Kırmızı ve Yeşil Acı Biber imha edilecek.
Mağusa’da Fatma Gül Aykut’a ait domateste yapılan analiz sonucu limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Selgün Ticaret İthal Üzüm Temiz
2 Pınarlı Tarım İthal Mısır Slajı Temiz
3 SVS Tic Ltd. İthal Kapya Biber Temiz
4 SVS Tic Ltd. İthal Çeri Dom. Temiz
5 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
6 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(G.S) Temiz
7 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(Stk) Temiz
8 Köşe Ticaret İthal Elma(Stk) Temiz
9 Köşe Ticaret İthal Kapya Biber Temiz
10 Köşe Ticaret İthal Elma(Golden) Temiz
11 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
12 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
13 SVS Tic Ltd. İthal Çeri Dom. Temiz
14 SVS Tic Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
15 SVS Tic Ltd. İthal Çilek Temiz
16 Hülya Uluşan İthal Elma(Stk) Temiz
17 Onbaşı İşl Ltd İthal Çeri Dom. Temiz
18 Hülya Uluşan İthal Çeri Dom. Temiz
19 Hülya Uluşan İthal Havuç Temiz
20 Onbaşı İşl Ltd İthal Armut(Deveci) Temiz
21 Onbaşı İşl Ltd İthal Armut(S.M) Temiz
22 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(Stk) Temiz
23 Onbaşı İşl Ltd İthal Kiraz Temiz
24 Nuri Ersoy İthal Cin Biber Temiz
25 Nuri Ersoy İthal Elma(Golden) Temiz
26 Mesarya yatırım Ltl. İthal Soya Faulyesi Küsbesi Temiz
27 SVS Tic Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
28 SVS Tic Ltd. İthal Çilek Temiz
29 SVS Tic Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
30 SVS Tic Ltd. İthal Kırmızı Acı Biber Limit Üstü
31 SVS Tic Ltd. İthal Yeşil Acı Biber Limit Üstü
32 Cemal Alper Kocabaşoğlu Yıldırım Kavun Temiz
33 Süleyman Suay Yıldırım Karpuz Temiz
34 Fezile Daloğlu Yıldırım Karpuz Temiz
35 Ersin Öncin Yıldırım Karpuz Temiz
36 Kemal Subaşı Yıldırım Karpuz Temiz
37 Veli Tokalı Pınarlı Domates Temiz
38 Fatma Gül Aykut Mağusa Fasulye Temiz
39 Winter Sun Ltd. Esentepe Domates Temiz
40 Tarsan Ltd. Çatalköy Kabak Temiz
41 Winter Sun Ltd. Esentepe Salatalık Temiz
42 Tarsan Ltd. Çatalköy Fasulye Temiz
43 Ahmet Uzun Ozanköy Brokoli Temiz
44 Önder Serdaroğlu Alsancak Asma Yapraği Temiz
45 Fatma Gül Aykut Mağusa Domates Limit Üstü