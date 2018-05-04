İthal Kırmızı ve Yeşil Acı Biber'de kalıntı

31 ithal ürünü’nün 29’u , 14 yerli ürünün de 13’ü temiz çıktı

Tarım Dairesi 27 Nisan-3 Mayıs 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Çilek, Havuç,Biber Çeşitleri,Soya Fasulyesi Küsbesi,Kiraz ,Üzüm,Mısır Slajı,ve Armut Çeşitleri olmak üzere 31 numunede 29'u temiz olup sadece 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.

Yerli ürünlerden Domates, Kavun, Karpuz, Fasulye, Salatalık, Brokoli ve Asma Yaprağı olmak üzere 14 Numune de 13'ü temiz olupsadece 1 numune de limit üstü kalıntıya rastlandı.

İthal Ürünlerde limit üstü çıkan SVS Tic. Ltd. ait Kırmızı ve Yeşil Acı Biber imha edilecek.

Mağusa’da Fatma Gül Aykut’a ait domateste yapılan analiz sonucu limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Selgün Ticaret İthal Üzüm Temiz

2 Pınarlı Tarım İthal Mısır Slajı Temiz

3 SVS Tic Ltd. İthal Kapya Biber Temiz

4 SVS Tic Ltd. İthal Çeri Dom. Temiz

5 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

6 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(G.S) Temiz

7 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(Stk) Temiz

8 Köşe Ticaret İthal Elma(Stk) Temiz

9 Köşe Ticaret İthal Kapya Biber Temiz

10 Köşe Ticaret İthal Elma(Golden) Temiz

11 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

12 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

13 SVS Tic Ltd. İthal Çeri Dom. Temiz

14 SVS Tic Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

15 SVS Tic Ltd. İthal Çilek Temiz

16 Hülya Uluşan İthal Elma(Stk) Temiz

17 Onbaşı İşl Ltd İthal Çeri Dom. Temiz

18 Hülya Uluşan İthal Çeri Dom. Temiz

19 Hülya Uluşan İthal Havuç Temiz

20 Onbaşı İşl Ltd İthal Armut(Deveci) Temiz

21 Onbaşı İşl Ltd İthal Armut(S.M) Temiz

22 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(Stk) Temiz

23 Onbaşı İşl Ltd İthal Kiraz Temiz

24 Nuri Ersoy İthal Cin Biber Temiz

25 Nuri Ersoy İthal Elma(Golden) Temiz

26 Mesarya yatırım Ltl. İthal Soya Faulyesi Küsbesi Temiz

27 SVS Tic Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

28 SVS Tic Ltd. İthal Çilek Temiz

29 SVS Tic Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

30 SVS Tic Ltd. İthal Kırmızı Acı Biber Limit Üstü

31 SVS Tic Ltd. İthal Yeşil Acı Biber Limit Üstü

32 Cemal Alper Kocabaşoğlu Yıldırım Kavun Temiz

33 Süleyman Suay Yıldırım Karpuz Temiz

34 Fezile Daloğlu Yıldırım Karpuz Temiz

35 Ersin Öncin Yıldırım Karpuz Temiz

36 Kemal Subaşı Yıldırım Karpuz Temiz

37 Veli Tokalı Pınarlı Domates Temiz

38 Fatma Gül Aykut Mağusa Fasulye Temiz

39 Winter Sun Ltd. Esentepe Domates Temiz

40 Tarsan Ltd. Çatalköy Kabak Temiz

41 Winter Sun Ltd. Esentepe Salatalık Temiz

42 Tarsan Ltd. Çatalköy Fasulye Temiz

43 Ahmet Uzun Ozanköy Brokoli Temiz

44 Önder Serdaroğlu Alsancak Asma Yapraği Temiz

45 Fatma Gül Aykut Mağusa Domates Limit Üstü