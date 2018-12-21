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İthal karma yem ve domateste limit üstü kalıntı

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İthal karma yem ve domateste limit üstü kalıntı
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Tarım Dairesi, bir ithal, bir de yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığını, Gazimağusa’da ise Dörtyol Kalkınma Koop. Ltd’e ait ithal karma yemlerde aflatoksin oranının limit üstü çıktığını açıkladı.

Tarım Dairesi 14-20 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak devlet laboratuarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilerek elde edildiği belirtildi.

İthal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, armut çeşitleri, biber çeşitleri, cennet meyvesi, arpa, mısır, kepek, ayva, lolorosso, patates ve karma yem olmak üzere 31 numuneden 30'u temiz çıkarken, bir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Gazimağusa’da  sınır noktasında Dörtyol Kalkınma Koop. Ltd’e ait ithal  karma yemlerden alınan numunede yapılan laboratuar analizi neticesinde aflatoksin oranının  limit üstü çıkmasından dolayı yemler, firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerden patlıcan, maydanoz, domates, salatalık, sarma çeşitleri, çiçek lahanası ,kabak, enginar, brokoli, maydanoz ,havuç, pırasa ve fasulye  olmak üzere 22 numuneden 21'i temiz olup, bir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Tatlusu’da fasulye üretimi yapan Nuri İster’den alınan ikinci numunede yapılan laboratuar  analizi sonucunda, üründe limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığı için ürünün hasadına izin verildi.

Gelincik’te domates üretimi yapan Ahmet Nurçin'in ürününden alınan numunede, bitkide tavsiye dışı ilaç kullanımından dolayı ürün imha edildi.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Svs Tic. Ltd.

Cennet Meyvesi

Temiz

2

Svs Tic. Ltd.

Çeri Domates

Temiz

3

Svs Tic. Ltd.

K.Acı Biber

Temiz

4

Nuri Ersoy Ltd

Armut(S.M)

Temiz

5

Nuri Ersoy Ltd

Armut(Deveci)

Temiz

6

Nuri Ersoy Ltd

Elma(Stk)

Temiz

7

Selgün tic.

Elma(Gala)

Temiz

8

Akdeniz Gıda ve Tarım

Patates

Temiz

9

TÜK

Arpa

Temiz

10

Svs Tic. Ltd.

Elma(Stk)

Temiz

11

Svs Tic. Ltd.

Elma(Golden)

Temiz

12

Svs Tic. Ltd.

Armut(S.M)

Temiz

13

Svs Tic. Ltd.

Cennet Meyvesi

Temiz

14

Svs Tic. Ltd.

Çeri Domates

Temiz

15

Engin Hürsen

Çeri Domates

Temiz

16

Engin Hürsen

Armut(S.M)

Temiz

17

Engin Hürsen

Elma(Stk)

Temiz

18

Sadamir Ltd

Patates

Temiz

19

Patates Ür. Koop.

Patates

Temiz

20

TÜK

Kepek

Temiz

21

Onbaşı İşl. Ltd.

Elma(Stk)

Temiz

22

Onbaşı İşl. Ltd.

Çeri Domates

Temiz

23

Onbaşı İşl. Ltd.

Ayva

Temiz

24

Onbaşı İşl. Ltd.

Yeşil Cin Biber

Temiz

25

Onbaşı İşl. Ltd.

Lolorosso

Temiz

26

Halil Kasap

Armut

Temiz

27

Halil Kasap

Elma(G.S)

Temiz

28

Köşe Tic. Ltd.

Elma(Stk)

Temiz

29

Köşe Tic. Ltd.

Elma(Stk)

Temiz

30

Dörtyol Kalk. Koop Ltd.

Karma Yem

Menşeine İade

31

Başpınar Co. Ltd

Arpa

Temiz

32

Mehmet Çetiner

Atlılar

Enginar

Temiz

33

Mustafa Bayramoğlu

İskele

Enginar

Temiz

34

Şerife G.Civisilli

İskele

Enginar

Temiz

35

Salih Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

36

Sadık Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

37

Metin İkizoğlu

Aydınköy

Havuç

Temiz

38

Abdullah Pişkin

Aydınköy

Brokoli

Temiz

39

Memiş Ünlü

Mağusa

Maydanoz

Temiz

40

Zehra Piri

Mağusa

Domates

Temiz

41

Necati Cihan

Mağusa

Çiçek Lahanası

Temiz

42

Tahsin Şen

Mağusa

Patlıcan

Temiz

43

Kemal Yazlık

Mağusa

Patlıcan

Temiz

44

Kemal Yazlık

Mağusa

Kabak

Temiz

45

Durmuş Gök

Mağusa

Mor Sarma

Temiz

46

Nuri İster

Tatlısu

Fasulye

Temiz

47

Gürcümen Pınar

Ziyamet

Salatalık

Temiz

48

Medeni Kızıl

Gelincik

Domates

Temiz

49

Ahmet Nurçin

Gelincik

Domates

İmha

50

Serpil Bayur

Ozanköy

Çiçek Lahanası

Temiz

51

Serpil Bayur

Ozanköy

Beyaz Lahana

Temiz

52

Menteş Soymert

Çatalköy

Maydanoz

Temiz

53

Ahmet Uzun

Ozanköy

T.Fasulye

Temiz

 

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