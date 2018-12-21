İthal karma yem ve domateste limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi, bir ithal, bir de yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığını, Gazimağusa’da ise Dörtyol Kalkınma Koop. Ltd’e ait ithal karma yemlerde aflatoksin oranının limit üstü çıktığını açıkladı.
Tarım Dairesi 14-20 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak devlet laboratuarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilerek elde edildiği belirtildi.
İthal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, armut çeşitleri, biber çeşitleri, cennet meyvesi, arpa, mısır, kepek, ayva, lolorosso, patates ve karma yem olmak üzere 31 numuneden 30'u temiz çıkarken, bir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
Gazimağusa’da sınır noktasında Dörtyol Kalkınma Koop. Ltd’e ait ithal karma yemlerden alınan numunede yapılan laboratuar analizi neticesinde aflatoksin oranının limit üstü çıkmasından dolayı yemler, firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.
Yerli ürünlerden patlıcan, maydanoz, domates, salatalık, sarma çeşitleri, çiçek lahanası ,kabak, enginar, brokoli, maydanoz ,havuç, pırasa ve fasulye olmak üzere 22 numuneden 21'i temiz olup, bir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
Tatlusu’da fasulye üretimi yapan Nuri İster’den alınan ikinci numunede yapılan laboratuar analizi sonucunda, üründe limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığı için ürünün hasadına izin verildi.
Gelincik’te domates üretimi yapan Ahmet Nurçin'in ürününden alınan numunede, bitkide tavsiye dışı ilaç kullanımından dolayı ürün imha edildi.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Svs Tic. Ltd.
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
2
|
Svs Tic. Ltd.
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
3
|
Svs Tic. Ltd.
|
K.Acı Biber
|
Temiz
|
4
|
Nuri Ersoy Ltd
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
5
|
Nuri Ersoy Ltd
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
6
|
Nuri Ersoy Ltd
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
7
|
Selgün tic.
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
8
|
Akdeniz Gıda ve Tarım
|
Patates
|
Temiz
|
9
|
TÜK
|
Arpa
|
Temiz
|
10
|
Svs Tic. Ltd.
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
11
|
Svs Tic. Ltd.
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
12
|
Svs Tic. Ltd.
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
13
|
Svs Tic. Ltd.
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
14
|
Svs Tic. Ltd.
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
15
|
Engin Hürsen
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
16
|
Engin Hürsen
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
17
|
Engin Hürsen
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
18
|
Sadamir Ltd
|
Patates
|
Temiz
|
19
|
Patates Ür. Koop.
|
Patates
|
Temiz
|
20
|
TÜK
|
Kepek
|
Temiz
|
21
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
22
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
23
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Ayva
|
Temiz
|
24
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Yeşil Cin Biber
|
Temiz
|
25
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Lolorosso
|
Temiz
|
26
|
Halil Kasap
|
Armut
|
Temiz
|
27
|
Halil Kasap
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
28
|
Köşe Tic. Ltd.
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
29
|
Köşe Tic. Ltd.
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
30
|
Dörtyol Kalk. Koop Ltd.
|
Karma Yem
|
Menşeine İade
|
31
|
Başpınar Co. Ltd
|
Arpa
|
Temiz
|
32
|
Mehmet Çetiner
|
Atlılar
|
Enginar
|
Temiz
|
33
|
Mustafa Bayramoğlu
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
34
|
Şerife G.Civisilli
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
35
|
Salih Gürsoy
|
Sınırüstü
|
Enginar
|
Temiz
|
36
|
Sadık Gürsoy
|
Sınırüstü
|
Enginar
|
Temiz
|
37
|
Metin İkizoğlu
|
Aydınköy
|
Havuç
|
Temiz
|
38
|
Abdullah Pişkin
|
Aydınköy
|
Brokoli
|
Temiz
|
39
|
Memiş Ünlü
|
Mağusa
|
Maydanoz
|
Temiz
|
40
|
Zehra Piri
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
41
|
Necati Cihan
|
Mağusa
|
Çiçek Lahanası
|
Temiz
|
42
|
Tahsin Şen
|
Mağusa
|
Patlıcan
|
Temiz
|
43
|
Kemal Yazlık
|
Mağusa
|
Patlıcan
|
Temiz
|
44
|
Kemal Yazlık
|
Mağusa
|
Kabak
|
Temiz
|
45
|
Durmuş Gök
|
Mağusa
|
Mor Sarma
|
Temiz
|
46
|
Nuri İster
|
Tatlısu
|
Fasulye
|
Temiz
|
47
|
Gürcümen Pınar
|
Ziyamet
|
Salatalık
|
Temiz
|
48
|
Medeni Kızıl
|
Gelincik
|
Domates
|
Temiz
|
49
|
Ahmet Nurçin
|
Gelincik
|
Domates
|
İmha
|
50
|
Serpil Bayur
|
Ozanköy
|
Çiçek Lahanası
|
Temiz
|
51
|
Serpil Bayur
|
Ozanköy
|
Beyaz Lahana
|
Temiz
|
52
|
Menteş Soymert
|
Çatalköy
|
Maydanoz
|
Temiz
|
53
|
Ahmet Uzun
|
Ozanköy
|
T.Fasulye
|
Temiz