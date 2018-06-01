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İthal domateste limitüstü kalıntı

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İthal domateste limitüstü kalıntı
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Tarım Dairesi, 25-31 Mayıs tarihleri arasın kapsayan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 
Açıklamaya göre, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerinde 36 yerli ürün numunesinin tamamı temiz çıkarken, 38 ithal ürün numunesinden Nuri Ersoy Ltd. ve Köşe Tic. Ltd’e  ait çeri domates  limit üstü kalıntı çıktığı için   imha edildi.

                                    

         İsim   Yerli/ithal   Ürün Analiz Sonucu    

1       SVS Tic.Ltd.        İthal  Siyah Üzüm         Temiz        

2       SVS Tic.Ltd.        İthal  Beyaz Üzüm        Temiz        

3       SVS Tic.Ltd.        İthal  Çeri Domates       Temiz        

4       SVS Tic.Ltd.        İthal  Çilek Temiz        

5       Köşe Tic. Ltd.      İthal  Siyah Üzüm         Temiz        

6       Köşe Tic. Ltd.      İthal  Beyaz Üzüm        Temiz        

7       Köşe Tic. Ltd.      İthal  Çeri Domates       Temiz        

8       Onbaşı İşl.Ltd.     İthal  Çeri Domates       Temiz        

9       Onbaşı İşl.Ltd.     İthal  Yeşil Cin Biber    Temiz        

10     Onbaşı İşl.Ltd.     İthal  Sarı Üzüm  Temiz        

11     Onbaşı İşl.Ltd.     İthal  Siyah Üzüm         Temiz        

12     Onbaşı İşl.Ltd.     İthal  Armut(Deveci)     Temiz        

13     Onbaşı İşl.Ltd.     İthal  Armut(S.M)         Temiz        

14     Onbaşı İşl.Ltd.     İthal  Kiraz Temiz        

15     Halil Kasap Paz   İthal  Kiraz Temiz        

16     Halil Kasap Paz   İthal  Siyah Üzüm         Temiz        

17     Halil Kasap Paz   İthal  Beyaz Üzüm        Temiz        

18     SVS Tic.Ltd.        İthal  Kiraz Temiz        

19     SVS Tic.Ltd.        İthal  Çeri Domates       Temiz        

20     SVS Tic.Ltd.        İthal  Siyah Üzüm         Temiz        

21     SVS Tic.Ltd.        İthal  Beyaz Üzüm        Temiz        

22     SVS Tic.Ltd.        İthal  Çilek Temiz        

23     Akari Free Port    İthal  Buğday       Temiz        

24     Onbaşı İşl. Ltd.    İthal  Küllü Mantar       Temiz        

25     Onbaşı İşl. Ltd.    İthal  Greyfrut     Temiz        

26     Songurlar Ltd.     İthal  Kırmızı Pul Biber Temiz        

27     M.Hacı Ali Ltd.   İthal  Ayçiçek Küsbesi  Temiz        

28     Nuri Ersoy İthal  Cin Biber    Temiz        

29     Nuri Ersoy İthal  Elma(Grany)        Temiz        

30     Nuri Ersoy İthal  Çeri Domates       Limit Üstü 

31     Köşe Tic. Ltd.      İthal  Elma(Stk)   Temiz        

32     Köşe Tic. Ltd.      İthal  Çeri Domates       Limit Üstü 

33     Köşe Tic. Ltd.      İthal  Elma(Golden)      Temiz        

34     Svs Tic. Ltd.        İthal  Mantar       Temiz        

35     Svs Tic. Ltd.        İthal  Nar   Temiz        

36     Özçağ Free Port   İthal  Mısır Temiz        

37     Svs Tic. Ltd.        İthal  Greyfrut     Temiz        

38     Svs Tic. Ltd.        İthal  Çeri Domates       Temiz        

39     Remzi Gürbüzer   Esentepe     Şekerpare   Temiz        

40     Hüseyin Aşıkzadeler     Esentepe     Şekerpare   Temiz        

41     Osman Asenay    Yıldırım      Böğrülce     Temiz        

42     Osman Gürbıyık  Yıldırım      Kavun        Temiz        

43     Mustafa Karagözlü       Yıldırım      Biber Kapya        Temiz        

44     Mustafa Karagözlü       Yıldırım      Biber Kapya        Temiz        

45     Mehmet Gence     Güzelyurt   Salatalık     Temiz        

46     Rüstem Portakalcı         Bostancı     Böğrülce     Temiz        

47     Ayşe Canlısoy     Güzelyurt   Böğrülce     Temiz        

48     Fatma Gül Aykut Mağusa      Domates     Temiz        

49     Simone Tatil Köyü        Karşıyaka   Marul         Temiz        

50     Mehmet Dolmacı Lapta          Beyaz Sarma       Temiz        

51     Mehmet Dolmacı Lapta          Kabak        Temiz        

52     Mehmet Dolmacı Lapta          Soğan(kuru)         Temiz        

53     Hüseyin Turaç     Mağusa      Semizotu    Temiz        

54     Hüseyin Turaç     Mağusa      Roka Temiz        

55     Ufuk Potak Mağusa      Salatalık     Temiz        

56     Ufuk Potak Mağusa      Domates     Temiz        

57     Ali Yeşil     Mağusa      Biber Kapya        Temiz        

58     Yıldıray Dağlı      Mağusa      Patlıcan      Temiz        

59     Hayrettin Yıldırım        Mağusa      Mısır Temiz        

60     Eylem Açıkyıldız Düzce         Soğan         Temiz        

61     Hakan Şeker        Düzce         Soğan         Temiz        

62     Şaban Yahya       Çayönü      Soğan         Temiz        

63     Eylem Açıkyıldız Düzce         Pancar        Temiz        

64     İbrahim Altıntaş  Yeşilköy     Maydanoz  Temiz        

65     Muhsin Tarhan    Yeşilköy     Salatalık     Temiz        

66     Ali Gürler   Yeşilköy     Salatalık     Temiz        

67     Ali Gürler   Yeşilköy     Maydanoz  Temiz        

68     Ali Gürler   Yeşilköy     Pancar        Temiz        

69     Ramazan Gürler  Yeşilköy     Fasulye       Temiz        

70     Yılmaz Manyera  Yeşilköy     Marul         Temiz        

71     Abdi Çetinkayalı Yeşilköy     Marul         Temiz        

72     Abdi Çetinkayalı Yeşilköy     Biber Temiz        

73     İbrahim Altıntaş  Yeşilköy     Lahana       Temiz        

74     Gürcümen  Pınar Ziyamet      Salatalık     Temiz        

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