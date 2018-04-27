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İthal çilek ve kapya biberde limit üstü kalıntı

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İthal ürünlerde çeri domates, elma çeşitleri, çilek, havuç, acı kırmızı pul biber, ayçiçek  küspesi, kapya biber, endivye, kiraz, buğday ve soya fasulyesi küspesi olmak üzere 31 numuneden 29'u temiz olup sadece ithal çilek ve kapya biber de limit üstü kalıntıya rastlandı

İthal çilek ve kapya biberde limit üstü kalıntı
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Tarım Dairesi, 20-26 Nisan  tarihleri arasında, ithal ve yerli üretim gıdaların denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal ürünlerde 31 numuneden 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlanırken, yerli ürünlerde limit üstü kalıntıya rastlanmadı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sonuçların ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların, Avrupa Birliğinde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilerek elde edildiği kaydedildi. 

İthal ürünlerde çeri domates, elma çeşitleri, çilek, havuç, acı kırmızı pul biber, ayçiçek  küspesi, kapya biber, endivye, kiraz, buğday ve soya fasulyesi küspesi olmak üzere 31 numuneden 29'u temiz olup sadece 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı. 

Yerli ürünlerde enginar, domates, kavun, maydanoz, sivri biber, pazı, soğan, patates, beyaz sarma, salatalık , havuç  ve valensiya portakal olmak üzere 17 numunenin 17'si temiz olup herhangi bir kalıntıya rastlanmadı. 

İthal ürünlerde  limit üstü çıkan SVS Ltd ait çilek, menşeine iade edilirken; Deftera Ltd'e ait kapya biber imha edildi. 

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