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İthal araçların ön kayıt işlemleri online yapılabilecek

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Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS) çerçevesinde, ithal edilecek araçların ön kayıt işleminin internet üzerinden (on-line) yapılmasına başlanacağı bildirildi.

İthal araçların ön kayıt işlemleri online yapılabilecek

 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Ocak 2020’de devreye giren AKOS’un geliştirilmesi ile oluşturulan yeni uygulama ile, motorlu araç ithalatçıları ve satıcılarının kendilerine ait bilgiler ile erişebilecekleri sistem üzerinden daireye gitmeden araç ön kaydı yapabilecek. Yeni sistem sayesinde araç kayıt işlemlerine kolaylık ve hız getirilmiş olacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçıları Birliği’nin (MASİB) iş birliği içerisinde önümüzdeki günlerde devreye girecek on-line ön kayıt işlemi için, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’te tüm motorlu araç satıcılarına yönelik internet üzerinden video konferans yöntemi ile eğitim verilecek.

Motorlu araç ithalatçıları ve galeri idarecileri, video konferansa erişim konusunda MASİB ve Araç Kayıt, Ruhsatlandırma ve Muayene Şubesi tarafından bilgilendirildi.

İNTERNETTEN SEYRÜSEFER HARCI ÖDEYENE %10 İNDİRİM DEVAM EDİYOR

Buna ek olarak Mayıs  sonuna kadar araç seyrüsefer harcını internet üzerinden ödeyenlere %10 indirim uygulaması devam ediyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı web sitesi (www.bub.gov.ct.tr) üzerinde bulunan "AKOS Araç Kayıt Harç Ödemeleri" bağlantısını tıklayarak ödeme yapılabilecek.

İnternet üzerinden işlem yapmakta zorluk yaşayan ve/veya yardım talep edenler, mesai saatleri içerisinde 1300 numaralı ücretsiz Araç Kayıt Destek Hattı’ndan, mesai saatleri dışında ise akos@bub.gov.ct.tr’ye e-posta göndererek yardım alabilecek.

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