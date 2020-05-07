İşyerlerine sıkı denetim

Çalışma Dairesi tarafından işyerlerine genel Covid 19 denetimi yapıldı

Çalışma Dairesi tarafından işyerlerine genel Covid 19 denetimi yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası tahtında hazırlanan genel işyerleri, kapalı ortam işyerleri ve inşaat şantiyelerinde Covid 19 virüsüne karşı alınması gereken önlemler çerçevesinde, 5 Mayıs 2020 tarihinde Çalışma Dairesi’ne bağlı tüm bölge amirlikleri tarafından gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı ile ilgili olarak denetimler yapıldı.

Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından ülke genelinde yapılan denetimlerde, 52 işyeri denetlendi ve denetlenen tüm işyerlerinin genel olarak bu önlemlere uyduğu tespit edildi

Denetimlerde dezenfektan ve maske eksiği olduğu saptanan birkaç işyerine de eksiklerini tamamlamaları için Çalışma Dairesi tarafından uyarı verilerek eksikliklerin giderilmesi sağlandı.