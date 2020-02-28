İşverenlere her çalışan için 573 TL destek

Yatırımlarını düzenli yapan ve 1 ile 10 arasında çalışanı olan KKTC vatandaşı işverenlere her çalışan için 573 TL destek verilecek

Özel sektördeki KKTC vatandaşlarına verilecek aylık 200 TL destek için de 3 günde bine yakın başvuru yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yatırımlarını düzenli yapan işletmelerin teşvik edilmesini sağlamak üzere yürürlüğe konulan kararla 1 ile 10 arasında çalışanı olan KKTC vatandaşı işverenlere her çalışan için 573 TL destek verileceğini açıkladı.

Sigorta yatırımlarını düzenli yapan işverenleri teşvik için hayata geçecek uygulamanın 24 ay süreceğini belirten Sucuoğlu, işverenlerin çalışanlarla ilgili yatırımlarını yapacağını, işveren katkı payı ile ihtiyat sandığı depozitlerinin 3 ayda bir işverene iade edileceğini söyledi.

Sucuoğlu, dün Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının da katılımıyla basın toplantısı düzenleyerek yürürlüğe girecek teşvik, af ve diğer uygulamalarla ilgili bilgi verdi.

Faiz Sucuoğlu, özel sektör çalışanı KKTC vatandaşlarına sağlanacak teşvikle ilgili ilk ödemeyi 30 Nisan’da yapmayı planladıklarını da duyurdu, 3 günde bine yakın başvuru aldıklarını açıkladı.

2 Mart itibarıyla çalışma izinleriyle ilgili de yeni bir uygulamaya geçileceğini de açıklayan Sucuoğlu, “Artık işlemler pasaport üzerinden yapılmayacak. Süreç ivme kazanacak” dedi.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA TEŞVİK

Çalışma Bakanı Sucuoğlu, özel sektör çalışanı KKTC vatandaşlarına verilen teşvik konusunda soruları da yanıtladı.

Pazartesi günden bu yana 3 günde bine yakın başvuru aldıklarını belirten Sucuoğlu, “Müracaatlar yoğun” şeklinde konuştu.

Başvuruların toplu yapılabileceğini, bu 3 günde saptadıkları en büyük sorunun bu olduğunu dile getiren Sucuoğlu, aynı işletmeden 50 kişinin başvuruya geldiğini söyledi.

Katkının 3 ayda bir 600 TL, yıllık da 2 bin 400 TL olarak ödeneceğini ve direkt işçiye verileceğini belirten Sucuoğlu, işçilerin bu destekten yararlanabilmesi için banka hesabı olması gerektiğini hatırlattı.

Sucuoğlu, 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020’ye kadar olan süreyi kapsayacak teşvikten 30 bine yakın KKTC vatandaşının yararlanmasını öngördüklerini dile getirdi.

Sucuoğlu, “Kurumlar ve belediyeler bu kapsamın dışında. Katkı, özel sektörde çalışanı KKTC vatandaşlarını kapsıyor” dedi.

Sucuoğlu, ilk ödemenin 30 Nisan’da yapılmasının planlandığını söyledi.