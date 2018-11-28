İşten durdurma yapan otellere ön izin yok

Çalışma Bakanı Çeler, KKTC vatandaşı 40 gencin Bafra bölgesindeki işten çıkarıldığını söyledi ve “İşten durdurma yapan otellere veya o bölgelerden ön izin talep edenlere ön izin vermeyeceğiz” dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 305 milyon 481 bin 100 TL’lik bütçesi Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi oy çokluğuyla kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, milletvekillerinin konuşmalarını yanıtladı.

Planlama ve İnşaat Dairesi’nden Engelsiz Yaşam Evi’nin ikinci etabını tamamlamasını talep ettiklerini, uzun süre alsa da ikinci etabın tamamlandığını ve bloke için gerekli girişimi yaptıklarını söyledi.

Bakan, ikinci etap için yaklaşık 7 milyon TL’ye de ihtiyaç olduğunu söyleyerek, ikinci etap projenin Türkiye tarafından karşılanacağını anımsatarak mevkidaşı ile bu konuda da görüştüklerini ifade etti

Karpaz bölgesinde de engelsiz yaşam evi açılmasının elzem olduğunu vurgulayan Çeler, bütçeler el verdiği ve projelere kaynak bulunduğu sürece bu projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Çeler, ülkede yeni bir Çocuk Yuvası açılması için proje hazırlanacağını kaydederek, kaynağın Kalkınma Fonu’ndan karşılanma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Sosyal hizmet veya engelli maaş alanlara bin TL’lik yardım verdiklerini anımsatan Çeler, El-Sen’le yaptıkları bir çalışmaya işaret ederek, sendikanın ihtiyaçlı 500 küsur ailenin elektrik faturasını karşılamayı önerdiğini söyledi. Çeler, bunun sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtti.

Çeler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin açıldığını, 4 kişilik istihdam için Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Aralık ayında sınav yapmasının hedeflendiğini kaydetti, Sosyal Hizmetlerden 3 memurun buraya görevlendirildiğini söyledi.

Şiddetle mücadele birimlerinin odak noktalarının tüm kurumlarda oluşmaya başladığını belirten Bakan Çeler, “Polis,18 memurunu bu haftadan itibaren her ilçede görevlendirdi. Şiddeti önlemek için yapılması planlanan merkezin de çalışmaları başlayacak” dedi.

Zeki Çeler, “Kadının veya ihtiyaçlı olan insanların ekonomiye, sosyal yaşama kazandırılması için proje yapılmadı, bunun yerine bu insanlara maaş bağlandı ” dedi.

Çeler, bekar annelerin çalışma yaşamına dahil edilmesi için de çalışmaları olduğunu kaydetti.

Çeler, huzur evi binasının tamam olmadığını kaydederek, yeni huzur evi yapılana kadar mevcut binanın tadili için Eski Eserler Dairesi’ne proje sunduklarını aktardı.

Yeni huzur eviyle ilgili bilgi veren Çeler, “Projeyi sadece bakım evi değil bir hobi alanı oluşturarak düzenledik” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin personel sayısının artırıldığını kaydeden Bakan Çeler, “13 yeni arkadaşımızı ailemize kattık” dedi.

Çeler, ülkede boşanıp da birlikte yaşayan ailelerin fazla olduğunu ancak Sosyal Hizmetler Dairesi’nin bu konuda ciddi denetim yaptığını ifade etti.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin fiziki alt yapısının yetersiz olduğunu ifade eden Çeler, “Sigortalara yeni daire için yaklaşık 20 milyonluk miktar ayrıldı” dedi.

Çeler, projenin yeni bir bakanlık binası ve tüm dairelerin altında toplandığı bir projeye dönüştürülmesi için çalışıldığını söyledi.

Sigortaların Lefkoşa’daki dairesi ile ilgili ciddi sıkıntılar olduğunu belirten Çeler, son 3 haftada burayı ferahlattıklarını aktardı.

Çeler, sigortalıların aktif pasif oranının 2.97 olduğunu, 110 bin 838 aktif sigortalı bulunduğunu dile getirerek, geçmişte oranın 2.85, aktif sayısının 102 bin 944 olduğunu belirtti.

Çeler, iş sağlığı ve güvenliği, eczacılara ve vatandaşlara ödenen ilaç parası, bireysel emeklilik konusundaki çalışmalar gibi başlıklarda da kendisine yönetilen soruları yanıtlayarak, ülkede yurt dışından gelen yaklaşık 50 bin işçi olduğunu, bu kişilerin aylık maaşının ortalamasının 500 dolar civarında olduğunu söyledi.

Çeler, “Biz yılda yaklaşık 150 milyon doları yurt dışına gönderiyoruz” dedi.

Çeler, Çalışma Dairesi ve İş Bulma Merkezi’ni Çalışma Bakanlığı bünyesine aldıklarını, iş bulma ve işçi arama olanaklarının bakanlık kontrolünde olması için çalıştıklarını belirtti.

Bunun pilot çalışmasını Karpaz’da yaptıklarını aktaran Çeler, buraya ziyaretinde KKTC vatandaşı 40 gencin Bafra bölgesindeki işten çıkarıldığını öğrendiğini söyledi.

Çeler, bölge belediyelerden ve muhtarlardan otellerde çalışabilecek kişilerin listesini talep ettiğini, bu listelerin ellerine ulaştığını kaydeden Çeler, “İşten durdurma yapan otellere veya o bölgelerden ön izin talep edenlere ön izin vermeyeceğiz. Bu kadar insan iş arıyor, onlar öncelikli diyeceğiz. Önce kendi insanımızı hazırlayacağız, kaynaklarımızı toplayacağız ve çalışmayı tüm sektörlere genişleteceğiz” dedi.

Çeler, ek maaş desteği konusuna değinerek Savcılık görüşü beklediklerini kaydetti ve “KKTC vatandaşı çalışanlara ve yeni istihdam edileceklere belli bir maaşın altında maaş alanlara yatırımlarının gerçek maaş üzerinden yapılacağı bir çalışma ile ek maaş desteği ve tüm primlerinin ödenmesi 2 yıl boyunca bizim tarafımızdan yapılacak” dedi.