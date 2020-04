"İstemeden toplumsal hassasiyetleri zedelemişsem herkesten özür dilerim"

Ülkeye bugün günün ilk saatlerinde İngiltere'den gelen öğrencilerden olan ve yerleştirildikleri Güzelyurt'taki yurtlarda hijyen ve temizlik bakımından eksiklikler olduğunu dile getiren bir videolu paylaşım yapan Hasan Kobat yeni bir paylaşım yaparak halktan özür diledi.

Hasan Kobat'ın son paylaşımı şöyle:

Değerli Kıbrıs Türk halkı, dün akşam paylaştığım görüntüler ve videonun ardından yaşanan olayları üzüntü ile takip etmekteyim. Paylaştığım görüntülerin benim odamla alakalı görüntüler olmadığını, hatta içinde olduğum odanın herşeyiyle yeterli olduğunu, fakat odaları ile alakalı hijyen sorunu yaşayan arkadaşların yaşadığı sıkıntıları dile getirmiş olmamdan ötürü bana yollanan fotoğrafları paylaştığımı bir kez daha buradan bildirmek istiyorum. Amacım Kıbrıs Türk halkının yaşadığı bu zor günlerde şımarıklık ve küstahlık yapıp biz burada kalamayız demek değil, yaşanan durumun düzeltimesi ile alakalı bir adım atmaktı. İşler çığrından çıktı ve bana karşı bir linç girişimine dönüştü. Kendini bu topluma ait hisseden Kıbrıslı bir genç olarak tüm toplumun hassasiyetlerini gönülden paylaştığımı ve söylediğim her sözün zor günler geçirdiğimiz için daha da kırıcı anlaşılmış olmasından üzüntü duyuyorum. İlk günden beri Ulaştırma Bakanı Sayın Tolga Atakan ile yaptığım konuşmalarda derdimizin bir otelde kalmak olmadığını, hijyenli, hava alan ve ailelerimizin bize ulaşımda rahat olabileceği bir yerde kalacak olmanın bizlere yeterli olduğunu her fırsatta söyledim. Aynı zamanda uçaktan indiğimiz andan itibaren bizlerle birlikte olduğu için kendisine teşekkür ederim. Çektiğim video ve yaptığım paylaşımla yanlış anlaşıldığım için çok üzgünüm. Her zaman dile getirdiğim gibi, bizleri buraya getirmek için uçak ayarlayan, yemek ayarlayan, karantinada kalacak yer ayarlayan ve yine bizler için gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarına ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür eder, yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermişsem ve istemeden toplumsal hassasiyetleri zedelemişsem herkesten özür dilerim.