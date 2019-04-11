İsteğimiz Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs ile bağlarını hiç koparmamaları

Başbakan, “Biz istiyoruz ki Kıbrıslı Türkler dünyanın neresinde doğarsa doğsun ve nerede yaşamayı tercih ederse etsin Kıbrıs ile bağlarını hiç koparmasınlar. Bu bizim için çok önemlidir. Çünkü biz öyle çok geniş bir nüfusa sahip toplum değiliz. Bu nedenle birbirimize sıkı sıkı sarılmamız lazımdır"

Başbakan Tufan Erhürman, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC ile bağlarının güçlenmesini istediklerini, bu nedenle daha fazla genci ağırlamak istediklerini söyledi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Erhürman, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın daveti üzerine ülkeye gelen Nafiya Horozoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ) heyetini kabul etti.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sunduğu proje kapsamında, 12 kişilik bir heyetle, 1 haftalık kültürel bir gezi kapsamında KKTC’de olduklarını, amaçlarının KKTC ile bağlarını güçlendirmek olduğunu ifade etti.

İngiltere’de doğup büyüyen Kıbrıslı Türk gençlerin, Kuzey Kıbrıs’taki tarihsel yerleri çok gezemediklerini belirten Nafiya Horozoğlu, gezinin KKTC’yi kültürel ve tarihsel açıdan daha yakından tanımak bakımından güzel bir fırsat olduğunu aktardı.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman ise, İngiltere ziyaretinde bu tip projeleri birlikte yürütmek adına görüşmeler yaptıklarını, KTGBİ heyetinin ziyaretinin, projenin ilk ayağı olduğunu söyledi.

Başbakan, “Biz istiyoruz ki Kıbrıslı Türkler dünyanın neresinde doğarsa doğsun ve nerede yaşamayı tercih ederse etsin Kıbrıs ile bağlarını hiç koparmasınlar. Bu bizim için çok önemlidir. Çünkü biz öyle çok geniş bir nüfusa sahip toplum değiliz. Bu nedenle birbirimize sıkı sıkı sarılmamız lazımdır. Bu hem varlığımız açısından önemlidir. Hem de kültürümüzü ve geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak açısından önemlidir. Bu nedenle Kıbrıs Türk Gençlik Birliği’ni burada görmekten ötürü çok mutlu oldum” dedi.

Erhürman, daha fazla genci KKTC’de ağırlayıp, onlarla birlikte olmak istediklerini dile getirdi.