İşte tüm Bakanlar Kurulu kararları

1. 1 Haziran’a kadar gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

2. Pazarları kısmi sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs’ta kalkıyor.

3. Pazarları sadece market, benzin ve eczanelerin açılması kararı kalkıyor.

Tüm işletmeler açık olabilecekler. 18 Mayıs’tan itibaren;

5. - Marinalarda bireysel tekneler kişisel kullanıma açılıyor.

6. - Bireysel anlamda yapılan sportif faaliyetler ve antremanlar spor alanlarında ve spor sahalarında serbest kalıyor.

7. - Yürüyüş parkularında, bireysel yürüyüş faaliyetleri yapılabiliyor.

8. - Piknik alanları ve çocuk park alanları 1 Haziran’a kadar kapalı.

9. - Piknik alanlarında ve yeşil alanlarda da da sportif faaliyetlerde bulunmak serbest.

10. 30 Haziran’a kadar okullar ve eğitim kurumları kapalı kalmaya devam ediyor. Bu okul dönemi eğitim açısından kapanmıştır. Sadece mezun olacaklarla ilgili, bütünleme sınavları ile ilgili ve kolej sınavlarları ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile istişare eden Milli Eğitim Eğitim Bakanlığı gerekli kararları üretecek.

11. 20 Mayıs’tan itibaren; berberler ve kuaförler sadec saç kesimi ve saç bakımı için açık olacak. Sakal kesimi, manikür pedikür vb hizmetler verilemeyecek.

12. 17 Mayıs’tan itibaren “Pazar Yerleri” açılabilecek. Belediyelere ait olanlar ve açık hava olanlar dahil. Tezgahların ne şekilde sıralanacağı, girişler ve çıkışlar Sağlık Bakanlığı’nın Belediyelerle birlikte belirlenecek kurallar çerçevesinde yürütülecek.

13. 18 Mayıs’tan itibaren seyyar satıcılar satış yapabilecekler

14. 18 Mayıs’tan sonra, ören yerlerini gezme yasağı da kalkıyor. Tarihi ve turistik mekanları gezilebilecek.

15. 1 Haziran’a kadar tüm sosyal etkinlikler ve toplu etkinlikler yasak.

16. Kapalı olan işletmeler ve yukarda açılacağı belirtilmeyen işletmeler 1 Haziran’a kadar yasaklı kapsamında.

17. Daha önce Seyahatler bağlamında sadece, sağlık ve cenaze maksatlı girenlere verilen izinler, 1 Haziran tarihinden itibaren olağan ikamet yerleri KKTC olan kişilerin tamamına açılıyor. Bu girişler 14 gün karantina kuralı çerçevesinde gerçekleşebilecek.

18. Diğer koşullarda yapılacak girişler

19. Döviz kuru sabitlenmesi konusunda ele alınan konu henüz karara bağlanmamıştır. Yasak bir sakıncası olmayacaksa, dövüz kurunun kitalarda ve diper bazı uygulamalarda sabitlemeye gidilecek.

20. Çekler konusunda 90 gün olarak alınan karar, netleştirildi. 3 Ağıstos tarihinde ortadan kalkacak.

21. Sürüş ehliyetleri ve öğrenci ehliyetleti konusunda süresi dolan ehliyetleri, uzatmaya yönelik gerekli bazı tedbirler alınmıştır.