İşte şirketlerin en çok aradığı 25 yetenek

1. Bulut ve Dağıtılmış İşlem
2. İstatistiksel Analiz ve Veri Madenciliği
3. Ara Katman Yazılımı ve Entegrasyon Yazılımı
4. Web Mimarisi ve Gelişim Çerçevesi
5. Kullanıcı Arayüzü Tasarımı
6. Yazılım Sürüm Kalite Kontrol Sistemleri
7. Veri Sunumu
8. SEO / SEM Pazarlama
9. Mobil Geliştirme
10. Ağ ve Bilgi Güvenliği
11. Pazarlama Kampanyası Yönetimi
12. Veri Mühendisliği ve Veri Depolama
13. Depolama Sistemleri ve Yönetimi
14. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
15. Algoritma Tasarım
16. Perl, Python ve Ruby
17. Kabuk Komut Dosyası Dilleri
18. Mac, Linux ve Unix Sistemleri
19. Java Geliştirme
20. İş Zekası
21. Yazılım Kalite-Güvence ve Kullanıcı Testi
22. Sanallaştırma
23. Otomotiv Hizmetleri, Parça ve Tasarım
24. Ekonomi
25. Veritabanı Yönetimi ve Yazılımı