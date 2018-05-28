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İşte şirketlerin en çok aradığı 25 yetenek

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İş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını sağlayan kariyer sitesi LinkedIn, 2018 yılının en gözde yeteneklerinin açıklandı.

İşte şirketlerin en çok aradığı 25 yetenek
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1. Bulut ve Dağıtılmış İşlem

2. İstatistiksel Analiz ve Veri Madenciliği

3. Ara Katman Yazılımı ve Entegrasyon Yazılımı

4. Web Mimarisi ve Gelişim Çerçevesi

5. Kullanıcı Arayüzü Tasarımı

6. Yazılım Sürüm Kalite Kontrol Sistemleri

7. Veri Sunumu

8. SEO / SEM Pazarlama

9. Mobil Geliştirme

10. Ağ ve Bilgi Güvenliği

11. Pazarlama Kampanyası Yönetimi

12. Veri Mühendisliği ve Veri Depolama

13. Depolama Sistemleri ve Yönetimi

14. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

15. Algoritma Tasarım

 

16. Perl, Python ve Ruby

17. Kabuk Komut Dosyası Dilleri

18. Mac, Linux ve Unix Sistemleri

19. Java Geliştirme

20. İş Zekası

21. Yazılım Kalite-Güvence ve Kullanıcı Testi

22. Sanallaştırma

23. Otomotiv Hizmetleri, Parça ve Tasarım

24. Ekonomi

25. Veritabanı Yönetimi ve Yazılımı

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