İşte olay yaratan yemeğin fotoğrafı

Anastasiadis ve Özersay görüşmesinin, Maronitlerin Rum Meclisindeki temsilcisi Yannakis Musa’nın girişimi sayesinde olduğu öğrenildi. Anastasiadis ve Özersay, eşleriyle birlikte Musa’nın evinde dört saat boyunca görüşme yaptı

Anastasiadis ve Özersay, Musa’nın evinde görüşmüş

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le sosyal içerikli bir yemekte bir araya gelmesi ve Anastasiadis’in konuyla ilgili açıklaması dünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Anastasiadis-Özersay Musa’nın Girişimiyle (Görüştü)… İşgal Altındaki Bölgelerde Kopan Gürültüden Sonra Başkan 15 Gün Önce Yemekte Bir Araya Geldiklerini Kabul Etti” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Özersay ile Anastasiadis’in “gizli bir görüşme yaptıkları” bilgisinin Kuzey Kıbrıs’ta basına sızmasının akabinde, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Özersay’la bir araya geldiklerini, fakat bunun sosyal içerikli bir görüşme olduğunu kabul ettiğini yazdı.

Özersay ile Anastasiadis arasındaki bu sosyal içerikli görüşmenin, Maronitlerin Rum Meclisindeki temsilcisi Yannakis Musa’nın girişiminin ardından gerçekleştiğini kaydeden gazete, Anastasiadis’in görüşmenin 4 Haziran’da yapıldığını söylediğini iletti.

Gazete, görüşmenin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen konunun Rum hükümeti tarafından gizli tutulduğunu ve meselenin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun önceki günkü açıklamalarının ardından duyulduğunu da belirtti.

Habere göre “Özersay’la gizli bir görüşme yaptığına dair bilgileri yorumlaması” istenen Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ise açıklamasında “4 Haziran’da Yannakis Musa’nın daveti üzerine eşimle bir akşam yemeğine katıldım. Özersay da buna kendi eşiyle katıldı. Bu sosyal içerikli bir akşam yemeğiydi, dolayısıyla hepsi bu” ifadelerini kullandı.

Anastasiadis başka bir soru üzerine ise, kısaca şunları söyledi;

“İşgal altındaki bölgelerde ne konuşulduğunu veya ne olup bittiğini bilmiyorum, fakat her halükarda Kıbrıs sorununa genel bir bakışın haricinde, ne müzakerelerle ilgili herhangi bir niyet veya herhangi bir sohbet, ne de tabii ki Kıbrıs Türk lideri Sayın Akıncı’nın hafife alınması gibi bir şey yoktu.Özellikle de tamamen sosyal içerikli bir olay söz konusu olduğunda, kiminle birlikte yemek yiyip yemeyeceğim konusunda izin almam gerektiğini düşünmüyorum.”

Alithia Gazetesi ise “Anastasiadis-Özersay Gizli Yemeği- Kıbrıs Türk Basınındaki Haberlerin Ardından İşgal Altındaki Bölgelerde Curcuna- Görüşmeyi Kıbrıs Türk Gazetesi İfşa Etti, İkisi de Doğruladı” başlıklarıyla geniş yer ayırdığı haberinde, Özersay ile Anastasiadis’in yaklaşık iki hafta kadar önce Maronitlerin Rum Meclisindeki temsilcisinin evinde yaklaşık 4 saat görüştüklerini yazdı.

Haber Politis gazetesinde “Uzantılara Sahip Akşam Yemeği- Menüde Balık Dışında Başka Şeyler de Vardı” başlığıyla yer aldı.

