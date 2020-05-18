İşte Gönyeli’nin mobese projesi

Gönyeli hudutları içerisine dikilmeye çalışılan MOBESE kamera direklerine karşı bugün yaşanan gerilimin ardından Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ile bir araya geldi. “Bu kenti gelişigüzel bir demir yığını yaptırmayız” diyen ve bu konudaki tavrından geri adım atmayan Benli, Güvenlik Sistemi'ne yönelik yapılaşmanın belediyenin izni ve onayı ile işbirliği içerisinde yapılmasından yana olduklarını bir kez daha vurguladı.

Öte yandan Ahmet Benli, Gönyeli Belediye ekiplerince alternatif modellerle çizimi yapılan modern MOBESE kamera direkleriyle ilgili projeyi de Polis Genel Müdürü’ne sundu.

Tarafların yarın yeniden bir araya geleceği öğrenildi.

Öte yandan Gönyeli hudutları içerisine dikilmeye çalışılan MOBESE kamera direklerine karşı Başkan Benli’nin verdiği mücadele Gönyeli halkının takdiri topladı.

Çalışma yapan personele izin vermeyerek direklerin üzerine oturan ve tutuklanma pahasına bu konuda direnen Benli’ye bölge halkı tam destek verdi.

Vatandaşlar hiçbir belediyenin bu konuda ses çıkarmadığına dikkat çekerek, “Gönyeli’ye estetik dışı demirlerin dikilmesi, kent için yıllardır verilen emeği hiçe saymaktır. Belediye ile bu konuda işbirliği yapılmalıdır” dedi.