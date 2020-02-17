Gençlerin girişimciliğini özendirmeye yönelik “İşte Benim İşim” proje yarışmasına yoğun katılımın yaşanırken proje ödül töreni 20 Şubat’ta Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak

Kıbrıs Türk halkının girişimcilik ruhuna 119 yıllık köklü ve güçlü geçmişiyle katkılar koymayı sürdüren Türk Bankası ve başarılı toplumsal sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken İş Kadınları Derneği (İKD)’nin, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın da desteğiyle bu yıl başlatılan “ İşte Benim İşim ” proje yarışması sonuçlandı.

Gençlerin girişimciliğini özendirmeye yönelik yoğun katılımın yaşandığı proje ödül töreni 20 Şubat’ta Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Tören saat 10.00’da başlayacak.

Alanında uzman kişilerden oluşturulan jüri tarafından değerlendirilen başvurular sonucunda Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele, Güzelyurt ve Lefke bölgelerinin birincilerine, para ödülüyle birlikte Türk Bankası’nda staj yapma olanağı sağlanacak. Yarışmada ayrıca 6 bölge birincisi arasından, düzenlenecek ödül töreninde yapılacak sunumlar neticesinde, “En İyi Proje”ye İstanbul Girişimcilik Seyahati ve Reeder Tablet ödülleri verilecek. Törende ayrıca ülke genelindeki okullardan yarışmaya katılan tüm öğrencilere de katılım belgesi ve çeşitli hediyeler sunulacak. Lha