İşte Bakanlar Kurulu'nun aldığı son tedbirler

Bakanlar Kurulu, bir bölümüne Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılarak başkanlık ettiği toplantının ardından koronavirüsle ilgili yeni tedbirleri açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar, yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun enine boyuna, tüm boyutlarıyla meseleyi ele aldığını ve yeni tedbirleri kararlaştırdığını söyledi.

Başbakan Tatar, yeni tedbirleri şöyle sıraladı: