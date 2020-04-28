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“İşsiz kalanları bir de siz cezalandırıyorsunuz”

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YDP Başkanı Arıklı, işsizlik ödeneğinin bin 500 TL’ye düşürülmesini eleştirdi ve “İşsiz kalan insanı bir de siz cezalandırıyorsunuz. Bunu akıl ve mantık kabul etmez” dedi

“İşsiz kalanları bir de siz cezalandırıyorsunuz”

Mecliste ilk sözü YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı. Hükümetin hangi sektörlerin açılacağı konusunda muhalefetle görüşmediğini belirten Arıklı, “4 muhalefet partisi olarak bu konuda deklarasyon yayınladık. Muhalefeti yok sayarsanız, uzattığı eli iterseniz bu yükün altında ezilirsiniz. Buna hazırlıklı olun” dedi.
İşsizliğin ödeneğinin bin 500 TL’ye düşürülmesini de eleştiren Arıklı, “İşsiz kalan insanı bir de siz cezalandırıyorsunuz. Bunu akıl ve mantık kabul etmez” dedi. Arıklı, işten durdurmalar konusunda İş Yasası’nın uygulanıp uygulanmadığını da sordu.
Arıklı, maske takma zorunluluğuna da değindiği konuşmasında, “Merdiven altında maske üretiliyor. Standardınız yok. Fiyat standardınız da yok. Denetimi kim yapıyor?” şeklinde konuştu.
Dünyanda ve Türkiye’de cezaevlerinin boşaltılması için af çıkarıldığını belirten Arıklı, “Biz şartlı tahliyeden kimse yararlanmasın diye uğraşıyoruz. Toplum vicdanını rahatsız etmeyen iade ve tahliyelerden söz ediyorum” dedi.
Arıklı, Kıb-Tek’in gereksiz olduğu halde turbo ihalesine çıktığını söyledi, tek bir firmada ile çalışıldığını savunarak “Bu firma Kıb-Tek’e kene gibi yapışan firmalardan biri, Allahtan korkun” ifadelerini kullandı. 
Arıklı, elektrik fiyatları konusunda da değinerek, Ekonomi Bakanı’na “Elektriğinizi kesmeyeceğiz demek yetmez, fiyatlarda indirim yapmalısınız” diyerek seslendi.
 

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