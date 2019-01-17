Çalışma Bakanı Çeler, iş güvenliği konusunda “Israrla kurallara uymak istemeyenler var. Bazısının umurunda değil. İki ay içinde aynı inşaatta iki işçi öldü, bana göre bu cinayet” dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile iş birliği içerisinde düzenlediği “İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu” dün gerçekleştirildi.

Lefkoşa Merit Hotel’de düzenlenen sempozyumda, paydaş örgütlerin temsilcilerinin katılımıyla, “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusu ele alındı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü, İSG Yasa ve Tüzükleri, İSG Uzmanları ve İSG Yazılımları başlıkları altında çeşitli çalışma atölyelerinin yer aldığı etkinlikte, alanında uzman iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile akademisyenler tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi müfettişlerine sunumlar yapıldı.

09.30’da başlayan ve 18.00’e kadar süren sempozyumun açılış konuşmaları sırasıyla; Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler tarafından yapıldı.

Çeler göreve geldiğinden beri iş sağlığı ve güvenliği konusunun önceliği olduğunu kaydetti ve ekmek parası için canlarını avuçlarında taşıyan işçilerin “isgaloşaların” üzerinde gurbette can verdiğini, bunun çok acı olduğunu ve bu noktada vicdanın çok önemli olduğunu kaydetti.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin yanlarında olduğunu ancak ısrarla kurallara uymak istemeyenler bulunduğunu da söyleyen Çeler, “Bazısının umurunda değil, 2 ay içinde aynı inşaatta 2 işçi öldü, bana göre bu cinayet” dedi.

Her inşaatın başına bir çalışma müfettişi koymanın mümkün olmadığını ifade eden Çeler, bunun yerine yasal çalışmalar yapılmaya başlandığını, üzerinde çalışılan tüzüğe bir yön verileceğini anlattı.

Tüzük hazırlanıp geçirildiğinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının inşaatları daha sıkı denetleyecekleri ve sonunda sorumluluk sahibi olacakları bir yapının geleceğini dile getiren Çeler, sadece rapor sunularak gerekenin yapılmış olmadığını, denetimin de çok önemli olduğunu söyledi.

Yurt dışından getirilecek inşaat işçileriyle ilgili bir denetim ve kontrolün de devreye sokulacağını kaydeden Çeler, izin verilmeden bu kişilerin kalifiye olup olmadığına ve belirlenecek bazı kriterlere uyup uymadıklarına da bakılacağını kaydetti.

Geçtiğimiz aylarda İnşaat Müteahhitleri Birliği ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda imzalanan 1000 m2’nin üzerindeki inşaatların etrafına kamera sistemi kurularak gerekli kontrolün yapılmasıyla ilgili sözleşmeyi de hatırlatan Bakan Çeler, emekçiye da gerekli eğitim verildikten ve imkan sağlandıktan sonra gerekliliklere uyması gerektiğini aksi halde onun da hatadan pay alacağını anlattı.