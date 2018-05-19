İsrail’e Girne’de protesto

Dev-İş, İsrail’i, Filistin halkına yönelik saldırılarını Girne Belediyesi önünde protesto etti

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Girne Belediye çalışanlarının katılımıyla, İsrail’i, Filistin halkına yönelik saldırılarından dolayı, Girne Belediyesi önünde düzenlediği eylemle protesto etti.

Protesto eyleminde “Filistin halkının haklı direnişini selamlıyoruz” ifadesi yazılan pankart açıldı.

Dev-İş Başkanı Hasan Felek, eylemde yaptığı konuşmada “İsrail işgal güçlerinin Gazze’de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu silahsız ve sivillere, gerçek mermi ve gaz bombaları ile düzenlediği saldırı sonucu bugün itibarıyla 60 Filistinli hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı. Tarihe kanlı pazartesi olarak geçecek olan bu saldırıları şiddetle kınıyor bir kez daha lanetliyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuka rağmen, Amerika Birleşik Devletleri’nin Tel-Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak dünyaya meydan okuduğunu belirten Felek, Filistinlilerin topraklarına geri dönüş isteğine işaret ederek “ne Siyonist İsrail’in katliamları ne de emperyalist ABD’nin yayılmacılığı Filistin halkının mücadele ve direnişini engelleyemeyecektir” dedi.

İsrail’in Filistin topraklarını işgal ettiği ve bağımsızlığını (NAKBA) ilan etmesinin 70’inci yıldönümünde protesto etmek amacıyla Filistinlilerin yürüyüş düzenlediğine dikkat çeken Felek, şu ifadeleri kullandı:

“Nakba’nın 70’inci yılında İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmesine, mazlum Filistin halkının katledilmesine ve milyonlarca Filistinliyi vatansız bırakmasına karşı, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası demokratik kamuoyunu yaşanan zulme seyirci kalmamaya çağırıyoruz. Filistin tüm dünyanın ezilen halkıdır.”