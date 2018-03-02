İsrail ve Alanya’ya gemi seferi hazırlığı

Turizm Bakanı Ataoğlu, uçak bileti fiyatları için çok ciddi çalışmaları olduğunu vurguladı ve Girne-Alanya ile Mağusa-İsrail gemi seferlerinin de başlatılmasının planlandığını açıkladı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki 2108 yılı bütçesi görüşmeleri çerçevesinde, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın 145 milyon 333 bin 100 TL olarak öngörülen bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerindeki konuşmaları yanıtlarken, bir takım bilgi eksiklikleri olduğunu gözlemlediğini ve çok hızlı bir şekilde bir kitapçık basılıp dağıtılmasının elzem olduğunu kaydetti.

Bakanlık olarak bütçe konusunda bazı talepleri olduğunu ifade eden Ataoğlu, uçak bileti fiyatları için çok ciddi bir çalışmaları olduğunu söyledi.

Ataoğlu, deniz taşımacılığı için Girne-Alanya seferleri konusunda bir çalışmaları bulunduğuna dikkat çekerek, Mağusa-İsrail gemi seferlerinin de başlatılmasının planlandığını, bunun devreye girmesi ile 4 ay boyunca 16-18 sefer yapabileceğini düşündüklerini kaydetti.

Konulara Genel Kurul toplantılarında cevap verebileceği düşüncesinde olduğunu ifade eden Ataoğlu, bakanlığının çalışmalarından kimsenin şüphe etmemesi gerektiğini, bakanlığın üzerine düşen bütün görevleri yapmaya hazır olacağını sözlerine ekledi.

