“İsmi Kıbrıs Türk Kadınlar Birliğiyle özdeşleşmiş biriydi”

Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ vefatı nedeniyle taziye ve başsağlığı mesajı yayınlayan kurum kuruluşlardan biri olan Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği ismi Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’yle özdeşleşmiş olan Süheyla Küçük’ün vefatından duydukları derin üzüntüyü paylaştı.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Gülten Feridun tarafından yapılan başsağlığı mesajı şöyle:

“Özgürlük ve Milli mücadele liderimiz Dr. Küçük'ün değerli eşi, toplumumuzun ilk first Ladysi Sn. Süheyla Küçük'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. İsmi Kıbrıs Türk Kadınlar Birliğiyle özdeşleşmiş ve 2017 yılına kadar Genel Başkan olarak, Kıbrıs Türk Kadınlarına hizmet vermiş olan Sn. Süheyla Küçük'e , tüm Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği camiası adına Tanrıdan rahmet, acılı ailesine ve bütün halkımıza baş sağlığı dileriz.”