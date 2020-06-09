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“İsmi Kıbrıs Türk Kadınlar Birliğiyle özdeşleşmiş biriydi”

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“İsmi Kıbrıs Türk Kadınlar Birliğiyle özdeşleşmiş biriydi”

Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ vefatı nedeniyle taziye ve başsağlığı mesajı yayınlayan kurum kuruluşlardan biri olan Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği ismi Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’yle özdeşleşmiş olan Süheyla Küçük’ün vefatından duydukları derin üzüntüyü paylaştı.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Gülten Feridun tarafından yapılan başsağlığı mesajı şöyle:

“Özgürlük ve Milli mücadele liderimiz Dr. Küçük'ün değerli eşi, toplumumuzun ilk first Ladysi  Sn. Süheyla Küçük'ü kaybetmenin  derin üzüntüsü içindeyiz. İsmi Kıbrıs Türk Kadınlar Birliğiyle özdeşleşmiş ve 2017 yılına kadar Genel Başkan olarak,  Kıbrıs Türk Kadınlarına hizmet  vermiş  olan  Sn. Süheyla Küçük'e , tüm  Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği camiası adına Tanrıdan rahmet, acılı ailesine ve bütün  halkımıza baş sağlığı dileriz.”

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