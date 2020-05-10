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"İşletmelerin açılmaması için herhangi bir karar bulunmamaktadır

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"İşletmelerin açılmaması için herhangi bir karar bulunmamaktadır

Sağlık Bakanlığı az önce yaptığı açıklamayla işletmelerin açılmaması için herhangi bir karar bulunmamakta olduğunu duyurdu. 

Bakanlık ülke genelinde müracaat eden yerinde teslim ve paket servisi yapmaya başlayacak olan tüm işletmelerin personellerine gerekli covid-19 testleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmış olup işletmelerin büyük bir kısmının neticeleri belediyelere iletildiğini belirterek "Geriye kalan az sayıda müracaat eden işletmenin neticeleri şu anda yazılmakta olup, belediyelere iletilmektedir ve en geç sabah 08.30 da tamamlanmış olacaktır." den,ldi.

Sağlık Bakanlığı'na müracaat ederek belediyelerde gerekli işlemlerini tamamlayan tüm işletmelerin, yarın servise başlayacağını açıklayan Bakanlık  "İşletmelerin açılmaması için herhangi bir karar bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur." dedi.

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